Gymnasien und Realschulen in Pirmasens können sich über mehr Schüler freuen. Mit Ausnahme des Kant-Gymnasiums steigen in allen weiterführenden Schulen die Schülerzahlen.

„Das sind so viele Schüler wie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr“, freut sich Oberbürgermeister Markus Zwick über die 443 Anmeldungen für die Pirmasenser Gymnasien und Realschulen plus sowie 116 Schüler für die Gymnasien der Berufsschule. Nur das Kant-Gymnasium musste ein kräftiges Minus von zehn Schülern auf nun 77 Anmeldungen für die fünften Klassen verzeichnen. Bei der Landgraf-Ludwig-Realschule plus reichte es immerhin für ein Plus von einem Schüler auf jetzt 68 für das kommende Schuljahr.

Das kräftigste Plus gibt es an der Käthe-Dassler-Realschule plus auf dem Kirchberg, die sich von 58 Schülern in den fünften Klassen im laufenden Schuljahr auf 86 im kommenden verbesserte. Hier seien auch die räumlichen Voraussetzungen sehr gut für mehr Schüler, so Guido Frey vom Schulverwaltungsamt. Die Käthe-Dassler-Realschule plus könne jetzt wieder vierzügig werden, während das Kant-Gymnasium auf drei fünfte Klassen reduzieren könne, was für das dortige Schulhaus auch passender sei, wie Frey anmerkt. Hugo-Ball-und Leibniz-Gymnasium hingegen werden vierzügig mit je 106 Anmeldungen.

Nach der Sanierung zieht es mehr Schüler an das Leibniz-Gymnasium: Die Anmeldungen wurden deutlich gesteigert. Foto: Klaus Kadel-Magin

Später auf berufliches Gymnasium festlegen

Eine gute Entwicklung nehmen auch die Gymnasien an der Berufsschule. Dort gibt es 116 Anmeldungen – und damit zehn mehr als im laufenden Schuljahr. 66 davon haben sich bereits für das Wirtschaftsgymnasium entschieden und nur 18 für das Technische Gymnasium. 32 angemeldete Schüler wollen noch warten und erst später die Richtung bestimmen, was Zwick gut findet. Durch eine Neuerung müssten sich die Schüler nicht mehr gleich festlegen, ob sie das Technische oder Wirtschaftsgymnasium besuchen wollen. Mit der Möglichkeit der späteren Wahl will die Stadt erreichen, dass letztlich mehr Schüler auf das Technische Gymnasium gehen. „Wir sind ein Technikstandort in Pirmasens“, meint Zwick, der sich mehr Nachwuchs für technische Berufe erhofft. In den Vorjahren hatten sich immer nur 13 bis 26 Schüler für den Technikzweig entschieden, während es bei der Wirtschaft i zwischen 80 und 94 Anmeldungen waren. Nur im vergangenen Jahr glich es sich mit 47 Anmeldungen für die Technik und 59 für die Wirtschaft stärker an.

Bei den Sprachen dominiert zwangsläufig Englisch als erste Fremdsprache. Versuche des Hugo-Ball-Gymnasiums für eine französischsprachige Eingangsklasse kamen mangels Nachfrage nicht zustande, wie Frey erläutert. Nur am Kant-Gymnasium gibt es traditionell auch Latein als erste Fremdsprache, was 35 Schüler gewählt haben.

129 Anmeldungen aus dem Landkreis an Gymnasien

Auffällig ist die Geschlechterverteilung an den weiterführenden Schulen: An allen Gymnasien und Realschulen ist das Verhältnis zwischen Jungs und Mädchen ausgeglichen mit Ausnahme des Ball-Gymnasiums. Dort stehen 62 Schüler nur 44 Schülerinnen gegenüber.

Der Schulstandort Pirmasens lockt wieder viele Schüler aus dem Landkreis an. 129 Anmeldungen aus dem Kreis verteilen sich auf die drei Gymnasien. Die meisten wollen an das Ball-Gymnasium, das 48 Anmeldungen aus dem Landkreis verzeichnet, während es am Leibniz-Gymnasium nur 35 sind. Das Kant-Gymnasium kommt auf 46, womit es dort mehr Schüler aus dem Landkreis als aus der Stadt gibt.

Übersicht über die Anmeldungen an den weiterführenden Schulen in Pirmasens für das Schuljahr 2026/27. Grafik: Helga Dostal

Leichter Aufwärtstrend für Fachoberschule

Pirmasenser Schüler gehen umgekehrt nicht so häufig in den Landkreis zur Schule. Hier sind es nur 51 Anmeldungen. Mit 16 Pirmasenser Schülern ist die Integrierte Gesamtschule (IGS) Thaleischweiler-Fröschen der Spitzenreiter. Die Realschule plus Dahn kommt auf elf Anmeldungen. Nach Vinningen wollen neun Schüler und zur IGS Waldfischbach sieben. Die IGS Contwig sowie die Realschule plus Rodalben erhalten vier Schüler aus der Stadt. Insgesamt sind die Anmeldungen von Pirmasenser Schülern im Kreis rückläufig. Im Schuljahr 2025/2026 waren es 60 und im Jahr davor 66.

Als Erfolg wertet Zwick die steigenden Anmeldungen für die Fachoberschule (FOS) an der Landgraf-Ludwig-Realschule. Im laufenden Schuljahr waren es 18 Schüler, die hier ihre Hochschulreife erlangen wollten – jetzt sind es 22 Anmeldungen. Die meisten wählen dabei den Gestaltungszweig mit 14 Anmeldungen. Der Rest will in die Technik.

Für die Zukunft ist Zwick nicht bange für die Pirmasenser Schulen. Die Schülerzahlen in den Grundschulen versprächen eine Stagnation auf hohem Niveau. Zwick geht davon aus, dass dieses Jahr wohl der Höchststand an Anmeldungen zu verzeichnen war und es keinen weiteren Anstieg geben dürfte. „Da wirkt auch die Zuzugsperre“, nennt er eine Ursache. Zudem gebe es in ganz Deutschland derzeit nur ganz wenige neue Migranten.