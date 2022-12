Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat sechs Spitzensportler mit der Sportplakette geehrt, der höchsten Auszeichnung des Landes Rheinland-Pfalz für den Sport. Eine der sechs Geehrten ist Alena Bimber vom ESV Pirmasens.

Die Bundesligaspielerin aus Winzeln gewann bei den Kegel-Weltmeisterschaften sowohl mit dem Frauen-Nationalteam als auch im U23-Tandem die Goldmedaille. In ihrer Rede im Festsaal der Staatskanzlei verwies die Ministerpräsidentin auch auf die schwierige Zeit der Pandemie. In dieser Zeit haben die Sportvereine Mitglieder verloren, immer weniger Kinder und Jugendliche haben den Weg in die Vereine gefunden. Generell habe das Training, der Spielbetrieb, das Vereinsleben und der Zusammenhalt gelitten. Dies solle sich nun ändern. Dreyer: „Es braucht einen kraftvollen Aufbruch, um den Sport, die Vereine und die gesellschaftliche Präsenz von Sport und Bewegung schnell wieder zu stärken.“