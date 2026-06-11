Der FK Pirmasens versemmelt seinen letzten Auftritt. Mit dem 0:1 gegen den VfR Mannheim bleibt „die Klub“ in der Oberliga. Einer muss gehen und wundert sich.

Ganz gleich, wer da nun zum Meinungsbild beitragen wollte – Akteure, Anhänger, tatsächliche oder auch selbsternannte Sachverständige in puncto Sportart Nummer eins im Land: Am Anfang aller Aussagen, Dispute, Schreiereien stand ein und derselbe Satz: „Wenn der Elfmeter reingeht ...“. Fakt ist nur: Wenn ja, dann führt der FKP schon nach zwei Spielminuten. Alles weitere ist Spekulation – aber davon lebt schließlich Fußball. Weil der Elfer aber eben nicht saß, blühten die Spekulationen auf einem Boden harter Realität: Der FK Pirmasens bleibt nach der 0:1 (0:0)-Niederlage gegen den VfR Mannheim in der Oberliga.

„Schade“: Entspannt stand der weitaus schmalere Teil des Duos vor der Haupttribüne des Framas-Stadions. Zusammen mit dem wuchtigen FKP-Chefscout Michael Seibel hatte Tobias Jänicke das Aufstiegsrunden-Endspiel verfolgt: „Wenn der Elfer reingeht .... Aber du hast doch auch so immerhin noch 85 Minuten. Da hätte mehr passieren müssen“, vermisste der Ex-Profi ein Aufbäumen, ein Jetzt-erst-recht nach Luka Dimitrijevics Fehlschuss. Jänicke wäre einer gewesen, der die Ärmel hochgekrempelt, den Lustloseren den Marsch geblasen und alles mitgerissen – oder zumindest alles dafür getan hätte.

Glück für Mannheim

Auch mit 37 hätte Jänicke – der sich im vergangenen August aus Pirmasens verabschiedet hat – sicherlich noch mehr Akzente gesetzt als mancher der blau Gewandeten, die nach der vergeigten Riesenchance zur Führung geradezu konsterniert wirkten. Mannheim war besser – „aber erst ab der Führung“, betonte Jänicke. Eine Einschätzung, die einer der Gewinner teilte: „Wir haben da schon Glück gehabt. Wenn der reingeht ..“, resümierte Jannik Marx, der im Trikot von Wormatia Worms und TuS Mechtersheim schon beim FKP gastierte, allerdings noch nie so ausgelassen dort herumgehüpft ist wie am Mittwoch.

Marx’ Truppe siegte auch, weil bei den Gastgebern nicht viel zusammenlief. „Nach dem Elfer war das natürlich schwer“, wusste auch Yannick Grieß um den Knackpunkt. Der Kapitän hatte den tristen Saisonausklang auf der Bank verfolgen müssen – „der Horror“, beschrieb der verletzte Abwehrmann seine Hilflosigkeit.

Hilf- und ideenlos

Hilflos, weil ideenlos wirkte das gesamte Team über einige Strecken hinweg. Eliakim Kukanda wirbelte fintenreich herum, lieferte aber nach all den Haken nur brotlose Kunst ab. Er und Oskar Prokopchuk blieben so stumpf wie auf der anderen Seite Dimitrijevic als Hintermann von Marc Ehrhart. Dem Goalgetter gelang gefühlt gar nichts – sein einziger Treffer wurde wegen angeblichen Foulspiels von Kollege Prokopchuk beim kollektiven Kopfball-Duell aberkannt.

Kein schöner Abschied war es für Dennis Krob im mutmaßlich letzten Spiel auf der Husterhöhe – zumindest im blauen Dress. „Ich komme wieder“, kündigte der Lauterer an, der nach zehneinhalb Jahren Adieu sagt. Mit seinem neuen Klub FC Emmelshausen-Karbach, kehrt Krob in der nächsten Runde zurück. Inklusive des Ligaspiels im Hunsrück könnten sich also zwei Gelegenheiten bieten, es einigen beim FKP noch mal zu zeigen. Denn Krob geht nicht ganz ohne Groll. Warum? „Ich sag’s jetzt mal so: Es ist schon seltsam, wenn einer, der gehen muss, mehr läuft als einige andere, die hier bleiben dürfen ...“ Weiterer

Bericht im überregionalen Sportteil