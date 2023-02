Eine Landmaschine mit zwei beladenen Anhängern war am Dienstag gegen 18.30 Uhr in der Schützenstraße unterwegs, als in Höhe der Jugendherberge die Sicherungsstifte direkt nach der Zugmaschine nachgaben und sich und beide Hänger bergab selbstständig machten. Bis zum Stillstand der beiden Hänger wurden zwei geparkte Autos gerammt und einer gestreift. Den Schaden an den beiden Autos, die die Hänger stoppten, schätzt die Polizei auf 70.000 Euro. Weitere rund 1500 Euro Schaden entstanden an dem gestreiften Auto und dem Parkplatzboden. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt.