Der TV Dahn gewinnt bei den Pfalzmeisterschaften in Frankenthal fünf Pfalztitel und holt beim Landescup vier erste Plätze. Eine Gymnastin sticht heraus.

„Über Marie Laux braucht man nicht zu sprechen. Die die geht auf die Fläche und liefert einfach ab. Das ist fantastisch und macht einfach Spaß“, war die Trainerin und Landesfachwartin Aline Kriebel beeindruckt von den beiden Auftritten ihrer Gymnastin bei der Pfalzmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik (RSG) in Frankenthal. Die 22 Jahre alte Laux war in ihrer Altersklasse (20+) zwar die einzige Starterin, lieferte aber dennoch zwei blitzsaubere Übungen ab. 24,20 Punkte mit den Keulen und 23,00 Zähler mit dem Band waren denn auch die beiden Höchstwertungen des Tages.

„Mit einigen Sachen war ich wirklich sehr zufrieden“, lobte Aline Kriebel, deren Schützlinge zusätzlich zu den fünf Pfalztiteln und vier ersten Plätzen im Landescup noch mehrere Podestplätze zur Erfolgsbilanz hinzufügten. Einen „guten Wettbewerb“ bescheinigte sie Lotte Schmitt, die im Landescup in der Altersklasse 10 bis 12 B Level mit 49,05 Punkten mit großem Vorsprung gewann. „Mit Henriette Eberhard war ich auch sehr zufrieden, weil sie auch große Steigerungen gezeigt hat“, war Aline Kriebel voll des Lobes für ihre Gymnastin, die sich in der Landesmeisterschaft in der AK 11 auf A-Level ein packendes Duell mit Ellenie Ternis vom TB Oppau lieferte und dieses nur knapp (50,10:50,60) verlor.

Marie Decker im Pech

In der AK 13 ging der Pfalztitel an den TV Dahn: Mila Keller beendete ihren Wettkampf mit 64,20 Punkten. Zwar lief noch nicht alles perfekt, aber das sei auch gar nicht schlimm, befand die Trainerin. „Auch wenn jetzt bei Mila zum Beispiel in jeder Übung ein Fehler drin war, dann ist das okay, weil das ja noch nicht der Saisonhöhepunkt war, sondern der Testlauf. Jetzt weiß man auch genau, woran man arbeiten muss. Auch bei ihr habe ich große Steigerungen gesehen“, attestierte Aline Kriebel.

Großes Pech hatte Marie Decker, die in der AK 16+ zwar gesundheitlich angeschlagen in den Wettkampf gegangen war, im Dreikampf mit den Oppauerinnen Nea-Sophie Stanger und Dominique Helfrich nach Reifen und Ball dennoch in Führung lag. Während ihrer Keulenübung rutschte die 15-Jährige dann allerdings mit dem linken Fuß weg und konnte danach kein volles Risiko mehr gehen. Zum abschließenden Durchgang mit dem Band trat sie dann gar nicht an und wurde mit 60,00 Punkten hinter der siegreichen Helfrich (81,95) und Stanger (77,40) Dritte. „Marie hatte eh schon Beschwerden an der Wade, und mir war die Gefahr zu groß, dass sich das verschlimmert“, erläuterte Kriebel. Für Henriette Eberhard, Mila Keller und Anni Schmitt, die in der AK 14 Zweite wurde, ist der Regionalentscheid Mitte April in Ludwigshafen der nächste große Wettkampf. „Wir werden die Zeit intensiv nutzen, um mehr Stabilität reinzubringen. Ich bin da zuversichtlich, habe bei allen ein gutes Gefühl gehabt“, sagte Kriebel.