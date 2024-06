Gemeinsam das Lokale bewahren und damit die Pirmasenser Geschäftswelt stärken: Diese Idee steckt hinter dem Gutscheinsystem „Keep local“. Die Anzahl der teilnehmenden Betriebe ist laut Stadt auf knapp 40 angewachsen.

Im Sommer 2021 gestartet, ist die Aktion an den bunten Wertgutscheinen im Stadtdesign zu erkennen. Neben der Kampagne „Heimat shoppen“ bilde die Einführung des lokalen Gutscheinsystems einen weiteren Schritt zur Bindung der Kaufkraft in Pirmasens, heißt es aus der Stadtverwaltung. „Unser Ziel ist es, den lokalen Einzelhandel samt Dienstleistern und die regionale Gastronomie zu stärken“, betont Stadtmarketing-Chef Rolf Schlicher. So werden die Unternehmen unterstützt und die Kunden sollen von einem weiterhin großen Angebot in ihrer Stadt profitieren.

Jedes Unternehmen in Pirmasens kann laut Stadt kostenfrei Partner werden. Es bleibt ihnen überlassen, ob sie die Gutscheine nur einlösen oder sie auch aktiv gegen Provision verkaufen wollen. Die Pirmasenser Stadtgutscheine gibt es im teilnehmenden Handel als Karte oder digital unter www.keeplocal.de. Die Karten können mit einem Wert von zehn bis 250 Euro erworben werden, auch individuelle Beträge sind möglich. Sie sind zehn Jahre gültig.

Die teilnehmenden Geschäfte sind auf der Internetseite der Stadt Pirmasens zu finden. Mit dabei sind unter anderem Modeläden, Apotheken, Drogeriemärkte, Cafés und Juweliere. Neu dabei sind Mediamarkt, die beiden DM-Drogeriemarkt-Filialen und der Schmuckhändler Davici & Co.