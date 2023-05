Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Als der SV Battweiler am vierten Spieltag der Fußball-A-Klasse dem FK Clausen mit 1:3 unterlag, rechnete beim SVB wohl keiner damit, dass das Team am Ende ganz oben in der Tabelle steht. Der „verschworene Haufen“ um Rückkehrer Maximilian Buchholz leistete sich danach aber nur noch ein Unentschieden.

„Battweiler“ – so könnte in der Westpfalz die Antwort auf die Frage lauten, wo ein Beispiel für ein in weiten Teilen gutes Teamgefüge zu finden wäre. Auch