Einen wichtigen Schritt hin zur Normalität bieten Gelegenheiten zum geselligen Beisammensein. In Fehrbach lebte am Wochenende das traditionelle Dorffest wieder auf und mit ihm viele Bewohner des Vororts, aber auch jede Menge Besucher aus dem übrigen Stadtgebiet und der Umgebung. Mit entsprechend wohlwollendem Beifall bedacht wurde dann auch der obligatorische Fassanstich durch den gut aufgelegten Oberbürgermeister Markus Zwick und Ortsvorsteher Christian Mühlbauer. Zwar wachte ein Sicherheitsdienst darüber, dass jeder ordentlich eincheckte und die maximal erlaubte Gästezahl nicht überschritten wurde, diese inzwischen zur Routine gewordenen Formalitäten nahmen die dankbaren Besucher jedoch gerne in Kauf und genossen bei wolkenlosem Himmel ein abwechslungsreiches Fest auf dem idyllischen Gelände beim Dorfbrunnen. Bestens unterhalten ließen sich dabei alle Generationen: Die Jugend hatte ihren Spaß bei Unterhaltungsmusik mit zwei DJs, die Stadtkapelle untermalte das zünftige Weißwurstfrühstück am Sonntagmorgen. Um das reichhaltige Essens- und Getränkeangebot hatte sich der FC Fehrbach gekümmert, ergänzt vom CDU-Ortsverband und dessen Weinstand.