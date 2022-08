13 junge Menschen zählen bei der Wasgau AG zur „Elite“. Sie erhielten beim traditionellen Wasgau-Azubitag eine Auszeichnung für ihren Abschluss mit der Note „sehr gut“. Vier Ehrungen gab es für Einser-Jahreszeugnisse und eine weitere für ein „Außergewöhnliches Berichtsheft“.

Allesamt können die Absolventen als Vorbilder für jene 65 Berufs-Neueinsteiger dienen, die kürzlich ihre Laufbahn bei dem Lebensmittelunternehmen begonnen haben. Zwei Jahre lang musste coronabedingt der Azubitag der Wasgau Produktions & Handels AG ausfallen, jetzt konnten Vorstandsmitglied Thomas Bings sowie Dieter Leyenberger, Leiter Personalentwicklung, die Neuen begrüßen und ihnen gleich ihre künftigen Arbeitsbereiche zeigen. Es folgte nämlich ein ausführlicher gemeinsamer Rundgang durch die verschiedenen Fachabteilungen von Verwaltung und Logistik sowie der Produktionsstätten Metzgerei und Bäckerei.

Alljährlich bietet das Unternehmen jungen Menschen die Chance zum qualifizierten Einstieg ins Berufsleben. Zwölf verschiedene Ausbildungsberufe stehen zur Auswahl, im direkten Anschluss an die Ausbildung warten zahlreiche Möglichkeiten für eine weitere Karriere bei der Wasgau AG. Die guten Zukunftsperspektiven der Auszubildenden spiegeln sich dabei in einer konstant hohen Übernahmequote wider: So setzen ganz aktuell 80 Prozent der 50 Prüflinge dieses Sommers ihren beruflichen Weg in dem Lebensmittelkonzern fort. Da die Wasgau ihren Führungsnachwuchs grundsätzlich aus den eigenen Reihen rekrutiert, gibt es nicht zuletzt ein eigenes Nachwuchsförderprogramm zur Vorbereitung auf künftige Führungspositionen.

65 neue Azubis

In der Konzernverwaltung, dem Logistikzentrum sowie im Cash+Carry-Großhandel gibt es 13 neue Auszubildende in den Berufsfeldern Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement sowie Fachkraft für Lagerlogistik und Berufskraftfahrer/in. 13 angehende Fachverkäufer/innen im Lebensmittelhandwerk starten in den Metzgereifilialen, hinzu kommen 14 Fachverkäufer/innen im Lebensmittelhandwerk oder Bäcker/innen in den Bäckereifilialen. In den Frischemärkten beginnt für 25 junge Menschen die Ausbildung als Verkäufer/in oder Kaufmann/-frau im Einzelhandel. Mit den 65 „Neuen“ beläuft sich die Gesamtzahl der Auszubildenden bei Wasgau auf aktuell 127 in unterschiedlichen Berufszweigen und an verschiedenen Ausbildungsorten.

„Eine solide und fachlich qualifizierte Ausbildung ist schlichtweg das beste Rüstzeug für eine erfolgreiche berufliche Zukunft. Gerade in einer eher strukturschwachen Region wie der unsrigen im Südwesten sehen wir uns als fest verwurzeltes Traditionsunternehmen in der Pflicht, alljährlich jungen Menschen genau diese Chance zu bieten“, sagte Dieter Leyenberger.

Besondere Auszeichnungen

Zum Azubitag gehört die Ehrung der Absolventinnen und Absolventen, die in ihrem letzten Ausbildungsjahr besonders gute Ergebnisse erzielt haben. Im Groß- und Außenhandelsmanagement waren dies Vanessa Keller und Melissa Nawin (Zentrale Pirmasens). Bei den Verkäuferinnen und Verkäufern waren dies Annika Przewosnik (Pirmasens, Bitscher Straße). Für den Zeugnisnotendurchschnitt mit 1,0 erhielten Steffan Orth (Logistikzentrum Pirmasens), Seline Browne (Zentrale Pirmasens), Daniel Geier (Logistikzentrum Pirmasens) und Diana Konrad (Waldfischbach) Auszeichnungen – genannt sind hier nur die Geehrten mit Einsatzorten bei der Wasgau in Pirmasens und Waldfischbach-Burgalben.