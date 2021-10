Zum Drive-in umgestaltet war am Samstag der Parkplatz der Kreisverwaltung am Sommerwald. Fast Food wurde jedoch nicht ausgegeben, sondern 200 Birnbaumstämmchen, die der Landkreis Südwestpfalz im Zuge des Aktionsplans Klimaschutz an die Bevölkerung verschenkte. Bereits im vergangenen Jahr hatte das Engagement des Kreises große Resonanz gefunden, als 200 Apfelbäume den Besitzer wechselten. Nun freute sich Landrätin Susanne Ganster erneut über das rege Interesse an den Obstbäumen. Conference, Gellerts Butterbirne, Alexander Lukas und Gute Luise heißen die regionaltypischen Sorten, die nun in Gärten des Kreises eine neue Heimat finden und für die der Landkreis 6500 Euro ausgegeben hat. Zu jedem Halbstamm gab es eine Blühsamenmischung mit rund 40 verschiedenen, auf die hiesige Region abgestimmten Samen obendrein. „Wir haben eine Streuobstwiese angelegt, da passt die Birne jetzt genau“, freute sich Ansgar Lickteig aus Donsieders, der gemeinsam mit Enkel Paul den ersten Baum einladen durfte. Die Landrätin würdigte die Aktion als hervorragende Möglichkeit, die Bürger aktiv in den Klimaschutz einzubinden und gleichzeitig regionaltypische Produkte zu fördern.