Zwei Jahre Corona und jetzt auch noch Krieg in der Ukraine – die Stimmung ist vielerorts auf dem Tiefpunkt. Mit einer „Gute-Laune-Fahrt“ durch Pirmasens setzten am Sonntag die Fastnachtfans ein Zeichen und verbreiteten beste Stimmung. Hunderte Zuschauer am Straßenrand belohnten das Engagement für etwas Frohsinn in schwierigen Zeiten.

Man hätte meinen können, es sei verkaufsoffener Sonntag: Die Fußgängerzone war belebt wie selten, die Stühle der Eiscafés waren alle besetzt, und erwartungsvolle