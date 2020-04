Rund 5,7 Millionen Euro würde die Sanierung des Lehrschwimmbads der Konrad-Adenauer-Schule in Vinningen kosten. Zu diesem Ergebnis kommt das Gutachten der Merziger Ingenieurgesellschaft PAV. Noch teurer wären Abriss und Neubau. Hier schätzt die PAV die Kosten auf 6,5 Millionen Euro. Am Montag berät der Kreisausschuss über das Gutachten. Diese Zahlen sind eine eiskalte Dusche für alle, die seit Jahren die Wiedereröffnung des 2007 geschlossenen Vinninger Schulschwimmbads fordern. Das Ingenieurbüro, das im Dezember das marode Schwimmbad in Augenschein genommen hat, kommt deshalb zum Schluss: „Die Sanierung macht aus unserer Sicht keinen Sinn, zumal man in kostspielige Untersuchungen der Bausubstanz im Vorfeld investieren müsste.“ Am Montag, 4. Mai, befasst sich der Kreisausschuss mit dem Thema. Der Beschlussvorschlag zur Sitzung ist eindeutig: „Nachdem das Lehrschwimmbecken für den Schulsport der Realschule plus nicht zwingend notwendig ist, stellen beide Kostenansätze für den Landkreis keine wirtschaftliche Alternative für die Wiederinbetriebnahme eines Schulschwimmbades dar.“

