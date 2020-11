Die Corona-Zahlen sind weiter hoch, der Amateurfußball ruht. Und das ist gut so. Das Spiel an sich unter freiem Himmel ist ja nicht so sehr das Infektionsrisiko, sondern das ganze Drumherum. Also die An- und Abreise, das Umziehen, das Duschen und die Gemeinsamkeit nach dem Spiel – auch mit den Zuschauern und Funktionären. Und jeder Infizierte wäre ein Risiko insbesondere für ältere Menschen, eben der Risikogruppen. Deshalb sollte vorläufig auf Fußball verzichtet werden.

Es ist nach heutigem Stand schwer vorstellbar, dass im Jahr 2020 auf SWFV-Ebene noch mal um Punkte gespielt wird. Deshalb sollte der Verband einen Schlussstrich unter dieses Jahr ziehen und sich darauf konzentrieren, wie es 2021 weitergehen kann.