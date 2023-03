Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wohl ab nächster Woche wird im Stadtgebiet der Sommerflor ausgebracht. Rund 16.000 Pflanzen, die gerade noch in den Gewächshäusern der Stadtgärtnerei kultiviert werden, sollen die Einheimischen in den kommenden Monaten erfreuen. Die RHEINPFALZ hat sich in der Stadtgärtnerei umgesehen.

Im 1500 Quadratmeter großen Gewächshaus am Rauschenbrunnen ist es warm, 15 bis 24 Grad sind für das Wachstum der Pflanzen ideal. Im Sommer kann es hier nahezu unerträglich