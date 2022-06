Wer die Meisenthaler Glasbläserhalle betritt, wird fürchten , sie habe sich in ein Einkaufszentrum verwandelt. Der belgische Künstler Guillaume Bijl (76) bestückt sie.

In jedem Sommer nutzt der Verein Cadhame die Glasbläserhalle in Meisenthal im Bitscherland für die Ausstellung eines international renommierten Künstlers. Der Kontakt kommt meist durch die Vermittlung des in Meisenthal lebenden Stephan Balkenhol zustande. Dieses Jahr gehört die 3000 Quadratmeter große Halle dem 1946 in Antwerpen geborenen Guillaume Bijl. Der Belgier bestückt sie mit seinen konsumkritischen Installationen, die auch mal aus einer exakten Reproduktion eines Spielcasinos bestehen können.

Der aus einer Arbeiterfamilie stammende Bijl ist Autodidakt, hat Wirtschaftswissenschaften studiert, zeitweise in einer Bank gearbeitet und dann in Teilzeit in einem Buchladen, um sich besser der Kunst widmen zu können. Lange Jahre malte er illusionistische Gemälde, bevor er auf Installationen umsattelte, mit denen er seit den 1970er Jahren in renommierten Häusern zu sehen war. Unter anderem waren Werke von Bijl im Centre Pompidou, bei der Documenta 9 und auf der Biennale in Venedig zu sehen.

Komplette Inneneinrichtungen werden aufgebaut

In ironisch-humorvollen Installationen beschäftigt sich Guillaume Bijl mit den Absurditäten der Konsumwelt und baut dazu komplette Inneneinrichtungen von Fahrschulen, einem Bettenladen oder Supermarkt in Kunsthallen und Galerien wieder auf. Bijl prangert nach eigener Aussage die Gesellschaft mit ihren künstlichen Werten, dem Kapitalismus, Umweltverschmutzung und Ausbeutung der Menschen an. Seine Kunst versteht er als Archäologie der jetzigen Zivilisation.

In der Meisenthaler Ausstellung werden unter anderem der Nachbau eines Spielcasinos und die Installation „Liturgische Objecten“ sowie „James Ensor in Oostende“ zu sehen sein. Bei letzterer Installation geht es für den belgischen Künstler auch um den Kulturtourismus und seine Auswüchse. Mehrere Skulpturen und Objekte aus der „Sorry“-Serie werden mitsamt einer Gruppe von Gartenskulpturen aus dem Handel ebenfalls in der Halle installiert.

Spielen im Casino ohne Geldeinsatz

Für den 2. Juli und den 4. September ist ein „tableau vivant“, also ein lebendes Bild geplant, bei dem die Besucher unter realen Bedingungen in einem fiktiven Casino spielen können – allerdings ohne Geldeinsatz.

Die Ausstellung wird am Samstag, 2. Juli, in Anwesenheit des Künstlers eröffnet und ist bis 4. September täglich – außer montags – jeweils von 13.30 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt neun Euro und beinhaltet den Zugang zu allen Museen und Angeboten der Site Verrier in Meisenthal.