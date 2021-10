Am Sonntag, 31. Oktober, veranstaltet die Ponywelt in Niedersimten ein Halloweenspektakel. Mit gruseligen Puppen, verschiedenen Feuerstellen und entsprechender Beleuchtung soll für eine schaurige Atmosphäre gesorgt werden. Wer zuvor das Zuhause passend schmücken will, kann am Halloween-Bastelworkshop der Alten Post teilnehmen.

Geisterreiten auf den Ponys, eine gruselige Szenerie und die Pfalz-Hexen, die mit ihren Masken für Schaudern sorgen: So soll das Halloweenspektakel in der Ponywelt aussehen. Zusätzlich zu den normalen Öffnungszeiten von 11 bis 18 Uhr wird am 31. Oktober bis 22 Uhr geöffnet bleiben. In der „langen Nacht“ ist der Eintritt in die Ponywelt frei, der normalerweise vier Euro kostet. „Es ist für Jung und Alt etwas dabei“, sagt Jakel Bossert, Vorsitzender des Fanfaren- und Spielmannszugs. Der Verein richtet die Veranstaltung aus.

Für Kinder gibt in der Ponyalm, ehemals Sportheim, „Süßes und Saures“. Bossert, dem die Ponywelt gehört, empfiehlt das Spektakel für junge Besucher ab sechs Jahren. Für die ältere Generation tritt Udo Haas mit Livemusik auf. Die Pfalz-Hexen haben ebenfalls ihr Kommen zugesagt. Sie werden mit ihren gräulichen Kostümen und Holzmasken die Besucher gruseln, die gleichzeitig mit ihrer eigenen Verkleidungen überzeugen können. Denn von Bossert wird an dem Abend das originellste Kostüm mit einem Preis gekürt.

Umzug fällt auch dieses Jahr aus

Bereits seit 17 Jahren veranstaltet der Fanfaren- und Spielmannszug in Niedersimten eine Feier an Halloween. Normalerweise gibt es einen Umzug durch die Straßen, der aufgrund der Pandemie aber bereits im vergangenen Jahr ausfallen musste. Die Idee hatte der Fanfaren- und Spielmannszug damals aus finanziellen Gründen. „Unser Verein hatte sich neu gegründet und die Instrumente waren nur geliehen“, erklärt Bossert. Durch die Einnahmen an Halloween konnten die Instrumente nach und nach finanziert werden. In diesem Jahr fließt der Erlös an den Fanfaren- und Spielmannszug sowie die Ponywelt.

Bossert rechnet mit 300 bis 500 Besuchern, die sich auf dem 11.000 Quadratmeter großen Gelände verteilen werden. Im Freien gebe es keine Maskenpflicht. Wer kommen will, der muss am Eingang seine Kontaktdaten hinterlassen.

Halloween-Workshop in der Alten Post

Wer vor der Gruselnacht noch seine Wohnung schaurig verzieren will, der kann die passende Dekoration in zwei Bastelworkshops bei der Alten Post selbst herstellen. Unter Anleitung basteln die Teilnehmer Gruselschlösser und gespenstische Landschaften aus schwarzem Fotokarton. Zudem können Geistergirlanden oder Fledermaus-Mobiles kreiert werden. Die Workshops sind für Kinder ab acht Jahren geeignet. Erwachsene sind ebenfalls eingeladen. Von 14.30 bis 16.30 Uhr finden die Bastelaktionen am 28. und 29. Oktober statt. Die Kosten belaufen sich auf fünf Euro. Bei der Veranstaltung gilt die 3G-Regel. Um eine Voranmeldung wird bis spätestens einen Tag vor der Veranstaltung, entweder telefonisch unter 06331/2392716 oder per Mail an altepost@pirmasens.de, gebeten.