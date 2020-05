Am 21. Mai ist Vatertag. Zwar darf an Christi Himmelfahrt der Bollerwagen rausgeholt werden, allerdings mit Einschränkungen. „Ausflüge mit der Clique kann es nicht geben“, erklärt Ordnungsdezernent Denis Clauer. Er verweist auf die Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz, die zum Schutz vor Neuinfektionen das Wandern in größeren Gruppen untersagt. Denn Gruppenbildung an öffentlichen Plätzen sei verboten und könne mit einer Geldbuße von bis zu 1000 Euro pro Person geahndet werden. Erlaubt seien weiterhin nur Treffen mit Menschen aus maximal einem weiteren Haushalt, betont Clauer. Er appelliert eindringlich, sich und andere zu schützen und daher auch am Vatertag auf die üblichen großen Touren zu verzichten. Auch am Feiertag werde der kommunale Vollzugsdienst Präsenz zeigen, kündigt er Streifen im Stadtgebiet an.

Menschenansammlungen vermeiden

Die Verwaltungsspitze appelliert an die Pirmasenser, sich weiter an die Regeln zum Kontaktverbot und zu den Mindestabständen im öffentlichen Raum zu halten. Dies gelte insbesondere auch für die Tradition der Vatertagstouren: „Jeder weiß, dass mit steigendem Alkoholkonsum gute Vorsätze schnell in Vergessenheit geraten, zumal sich viele Menschen in ihre alte Normalität zurücksehnen“, sagt Clauer. Aber Nachlässigkeit bei den Abstands- und Hygieneregeln könne sich die Gesellschaft nicht leisten, Menschenansammlungen gelte es, wo immer möglich, zu vermeiden. Die bisherigen Erfolge dürften nicht aufs Spiel gesetzt werden: „Wir sind alle weiterhin gefordert, um mit Rücksicht und Geduld die Pandemie weiter zu bekämpfen“, sagt der 40-Jährige.

Kleine Ausflüge, ein Restaurantbesuch mit der Familie oder Treffen mit einem zweiten Haushalt – also einer weiteren Familie, einem Paar, einer WG oder Einzelpersonen außerhalb des eigenen Haushalts, seien erlaubt. Wer unterwegs an einem Kiosk oder in einem Ausflugslokal Halt machen möchte, benötige unbedingt eine Mund-Nasen-Maske. Ein Abstecher zu den französischen Nachbarn aus touristischen Zwecken sei verboten.