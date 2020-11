Die Grundstimmung in Pirmasens ist deutlich besser als vor zehn Jahren. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der RHEINPFALZ hervor. Knapp 60 Prozent der Umfrageteilnehmer sind überzeugt, dass es mit der Schuhmetropole aufwärts geht. Gerade mal ein gutes Viertel denkt, dass es hier abwärts geht. Die RHEINPFALZ fragt seit 2008: „In jeder Stadt gibt es so etwas wie eine Grundstimmung, die entweder positiv oder negativ ist. Wenn Sie jetzt einmal an Pirmasens denken, haben Sie das Gefühl ...“

Woher hat die RHEINPFALZ die Daten?

Die RHEINPFALZ hat mit der Umfrage das Mannheimer Marktforschungsinstitut CMR beauftragt. Es hat zwischen dem 19. und 26. Oktober 500 Personen befragt, die in der Stadt Pirmasens wahlberechtigt sind. Die Umfrage fand telefonisch statt. Die Teilnehmer wurden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. 245 Männer und 255 Frauen gaben Auskunft zu den Fragestellungen, die die RHEINPFALZ entwickelt hat. Die CMR-Umfrage gilt als repräsentativ. Zum Vergleich: Bei bundesweiten Studien und Untersuchungen werden oftmals nur 1000 Teilnehmer befragt – auch diese Umfragen zählen als repräsentativ, wenn Faktoren wie das Zufallsprinzip beachtet wurden. Vereinfacht gesagt gilt eine Studie als repräsentativ, wenn die Teilnehmer möglichst genau einer Grundgesamtheit entsprechen, also die Bevölkerung widerspiegeln. Deswegen hat CMR unterschiedliche Altersgruppen befragt und die Daten für die RHEINPFALZ entsprechend ausgewertet.