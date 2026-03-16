Schulreport PS: Fünf der acht Grundschulen in der Stadt werden Schritt für Schritt modernisiert – vor allem in moderne Elektroanlagen und Brandschutz wird investiert.

Während auf der Husterhöhe, dem Horeb und im Winzler Viertel in der Wittelsbachschule Millionenprojekte zur Sanierung der Grundschulen warten, läuft die Modernisierung der fünf weiteren Grundschulen in Pirmasens seit 2020 schrittweise: Mit 1,1 Millionen Euro ist bislang die höchste Summe in die Robert-Schuman-Grundschule investiert worden, obwohl sie mit ihren Gebäuden aus den 1960er Jahren zu den neueren Pirmasenser Grundschulen gehört. In den vergangenen sechs Jahren wurden 106.000 Euro für die Digitalisierung, 91.000 Euro in die Sanierung der WC-Anlagen, 52.000 Euro in die Erneuerung des Vordachs, 67.000 Euro in eine Photovoltaikanlage und 103.000 Euro in die Verschattung der Klassenräume investiert.

Im vergangenen Jahr ist mit der Umgestaltung der Außenanlage in ein modernes Sport-, Spiel- und Aufenthaltsgelände ein weiteres Großprojekt für 640.000 Euro gestartet worden, das in diesem Jahr fertiggestellt wird. Und es geht weiter mit den Modernisierungsarbeiten an der Grundschule auf dem Kirchberg mit ihren 358 Schülern in 18 Klassen: Im kommenden Jahr soll die kleine eigene Turnhalle mit einem Kostenaufwand von 50.000 Euro wieder in Betrieb genommen werden, nachdem sie seit Jahren nicht genutzt wird. Größere Investitionen in den Folgejahren werden für die Sanierung der Elektroanlagen und die Brandschutz-Ertüchtigung notwendig sein.

Fehrbach: Heizung, Fenster und eine Mensa

In der Fehrbacher Grundschule, mit 89 Schülern in sechs Klassen eine der kleinsten Schulen in der Stadt, stehen in den nächsten Jahren keine Modernisierungsarbeiten mehr an. Nachdem die Stadtverwaltung 405.000 Euro von 2020 bis 2026 investiert hat, sieht sie das Schulgebäude auf einem zeitgemäßen Stand. In den vergangenen sechs Jahren wurden die Elektroanlagen und die Netzwerktechnik (Digitalisierung) für 230.000 Euro saniert, die Heizungsanlage für 45.000 Euro modernisiert, die Fensterelemente in der Aula erneuert und das Foyer zu einer Mensa umgebaut für 100.000 Euro, die Türen der Klassensäle für 15.000 Euro erneuert und eine Photovoltaikanlage installiert für 15.000 Euro.

Mit 108.000 Euro für die beiden Schulhäuser in Winzeln und Gersbach kommt das Investitionsvolumen für die Grundschule Winzeln/Gersbach/Windsberg mit 136 Schülern in acht Klassen bescheiden daher. Aber das hat seinen Grund: Von 2013 bis 2019 wurde das Winzler Schulgebäude, in dem die dritten und vierten Klassen unterrichtet werden, in zwei Bauabschnitten grundlegend saniert. Zusammen hat die Stadt dafür 1,4 Millionen Euro ausgegeben. Nach diesem Großprojekt befindet sich das Schulhaus in zeitgemäßem Zustand, lediglich 10.000 Euro für eine bessere Akustik in der Mensa wurden 2025 noch einmal investiert.

Das Gersbacher Schulhaus ist das beste Beispiel für die Instandsetzung und Unterhaltung von Schulgebäuden in vielen einzelnen Schritten: Seit 2020 wurden 98.000 Euro für viele kleine Projekte ausgegeben. Foto: Guido Glöckner

Gersbach: Mit vielen kleinen Einzelprojekten Schulhaus verbessert

Im Gersbacher Schulhaus, der Heimat der ersten und zweiten Klasse, wurden seit 2020 in mehreren Schritten mit kleinen Beträgen viele Verbesserungen vorgenommen, die sich auf insgesamt 98.000 Euro summieren. Enthalten sind in diesem Betrag der Umbau des Eingangs aus Brandschutzgründen für 25.000 Euro, die Blitzschutz-Verbesserung für 5000 Euro, die Verschattung der Klassensäle für 20.000 Euro, die Digitalisierung für 15.000 Euro, die Schornstein-Sanierung für 10.000 Euro, ein neuer Hausalarm mit Brandmeldern für 13.000 Euro und eine Gerüsttreppe als zweiter Rettungsweg für 10.000 Euro. Weitere Sanierungsvorhaben liegen aktuell nicht vor.

In die Grundschule Ruhbank mit ihren 147 Schülern in acht Klassen wurden seit 2020 in die Erneuerung der Heizung der Turn-/Mehrzweckhalle 100.000 Euro investiert. In diesem und dem kommenden Jahr stehen für 23.000 Euro eine Kanalteilsanierung und Fassadenerneuerung an.

Mit ihren 90 Schülern in sechs Klassen ist die Sommerwaldschule gemeinsam mit Fehrbach die kleinste der acht Grundschulen in der Stadt: 103.000 Euro hat die Stadt in den vergangenen sechs Jahren in das Schulgebäude investiert, 3000 Euro hat 2022 die Digitalisierung gekostet, 100.000 Euro die Erneuerung der Heizungsanlage und Sanierung der Duschen in der Turnhalle im Jahr 2024.

Zur Serie

Im „Schulreport PS“ geht es um die Situation der Pirmasenser Schulgebäude, die städtischen Investitionen und die anstehenden Projekte. Wir nehmen dabei alle Schulen im Stadtgebiet unter die Lupe.