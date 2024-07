Die drastische Erhöhung der Elternbeiträge für die Betreuung in bestimmten Grundschulen schlägt hohe Wellen. Im Internet wurde eine Petition gestartet und am Montag wollen Schul- und Elternvertreter im Pirmasenser Stadtrat gegen die Erhöhung protestieren.

Eine Bezahlkarte für Asylbewerber soll Überweisungen an Schleuser oder Familien im Ausland verhindern und den Anreiz für illegale Migration senken. Pirmasens hat erste Erfahrungen gesammelt.

Es war eine verworrene Geschichte, die am Dienstag vor dem Pirmasenser Schöffengericht präsentiert wurde. Erst gegen Ende der Verhandlung wurden die Zusammenhänge klar. Angeklagt ist ein angeblicher Drogenhändler, der behauptet, falsch beschuldigt worden zu sein.

Als Björn Bernhard (CDU) vor vier Jahren Bürgermeister der VG Zweibrücken-Land wurde, übernahm er auch die Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen. Damit ist nun Schluss.

Was als scheinbar harmlose Kopfschmerzen begann, endete mit einer schockierenden Diagnose für Stefan Reichel aus Schmalenberg. Dank der Unterstützung seiner Familie und Kollegen startete eine große Aktion zur Suche nach einem passenden Stammzellspender.

Am Mittwoch, 3. Juli, öffnet das Freibad an der Schließ in Zweibrücken wieder – allerdings für den Rest der Woche nur von 15 bis 20 Uhr. Ab Montag, 8. Juli, können Wasserratten das Bad dann wieder uneingeschränkt nutzen.

54 Mitbürger, die aus unterschiedlichsten Ländern nach Zweibrücken gekommen sind, haben hier jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Eine junge Frau erzählt.