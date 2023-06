Der SV Großsteinhausen hat ein drittes und letztes Aufstiegsspiel zur Fußball-A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken erzwungen. Der Vizemeister der B-Klasse West egalisierte durch einen 2:0-Sieg am Mittwochabend beim Ost-Zweiten, dem TuS Erfweiler, die 1:3-Hinspielniederlage. Erfweiler ließ in der ersten Halbzeit vor 750 Zuschauern gute Chancen zur Führung, dann schlug zweimal SVG-Torjäger Timo Lugenbiehl zu. TuS-Keeper Janik Anstett sah kurz vor Schluss nach einem Foul an Lugenbiehl noch die Rote Karte und fehlt daher im entscheidenden Match am Samstag (17 Uhr) in Clausen.