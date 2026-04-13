Nur ein 4:4 erreichte der Schachclub Pirmasens im Abstiegsduell am vorletzten Spieltag der 2. Rheinland-Pfalz-Liga gegen den Post SV Neustadt.

„Auf den Klassenerhalt haben wir jetzt nur noch theoretische Chancen. Wir müssen am letzten Spieltag beim SC Landskrone gewinnen und auf Niederlagen von Neustadt und Bellheim hoffen“, stellte SCP-Vorsitzender Michael Müller fest und fügte schmunzelnd hinzu: „Ich selbst konnte leider wegen einer Familienfeier nicht teilnehmen, habe aber für adäquaten Ersatz gesorgt.“ Der „adäquate Ersatz“ war der ehemalige Bundesligaspieler Ralf Appel, deutscher Mannschaftsmeister 2015/2016 mit der SG Solingen. Der einzige pfälzische Großmeister hilft dem Team seines Heimatvereins manchmal aus, wenn Not am Mann ist. Und es war Not am Mann: „Die Bude brennt lichterloh. Wir stehen tief unten drin, und ein Sieg wäre Pflicht gewesen“, betonte Müller.

Am Spieltag fragte er von der Erstkommunionfeier regelmäßig per Messenger beim Spielleiter des SC Pirmasens den Stand ab. Die erste Hiobsbotschaft traf gegen 12.30 Uhr ein: „Harald Lares steht auf Verlust.“ Kurz darauf stand fest, dass der SC Pirmasens 0:1 hinten liegt. Es folgten drei Remisen von Ansgar Barthel, Andreas Stock und Herbert Dietzsch. Dann der Ausgleich durch den Großmeister. Nach Appels Sieg stand es 2,5:2,5. Dann meldete Ansgar Barthel dem Vereinschef, dass Mannschaftsführer Frank Scherer gewinnt, aber Klaus Ludy wohl verliert. Zudem prophezeite er, dass Gerd Gnichtel in schlechterer Stellung eine sogenannte Festung errichtet hat, in die gegnerische Figuren nicht eindringen könnten. Seine Partie endete remis. Endstand 4:4. Nach langen Jahren in der ersten und zweiten Landesliga wird der Schachclub vermutlich in die Pfalzliga absteigen.