Bei einem Großeinsatz von Polizei, Bundespolizei und THW kontrollierten Sicherheitskräfte am Mittwoch Autofahrer, die auf der B 10 unterwegs waren. Einbrecherbanden, Schleuser und Drogenkuriere waren das Ziel. Die waren am Mittwochabend zwar nicht auf der B10 unterwegs, dafür stießen die Beamten auf ganz andere Vergehen.

In Zweibrücken wird im kommenden Jahr die Hundesteuer erhöht. Darüber gab es im Hauptausschuss heftige Diskussionen.

Die Landmärkte sind wieder da: Am Sonntag sind die Südwestpfälzer eingeladen, nach Schönau und Herschberg zu kommen. Dort gibt es Leckeres aus der Region, und an den Ständen der Beschicker kann man in Ruhe stöbern.

Bis zu zwölf Menschen bekommen im Haus Magdalena an ihrem Lebensende Begleitung und palliative Pflege. Der Welthospiztag am Samstag soll laut Leiterin Simone Jennewein auch in Pirmasens dazu beitragen, das Thema Tod als zum Leben gehörend begreifbar zu machen. Hospiz solle auch eine Alternative zur vieldiskutierten Sterbehilfe sein.

Der Zweibrücker Umwelt- und Servicebetrieb wehrt sich gegen das Gerücht, dass kein Kunststoffmüll mehr beim Wertstoffhof abgegeben werden kann. Es werde lediglich genauer hingeschaut.

Eine brennende Waschmaschine hat in Pirmasens für einen Einsatz gesorgt, bei dem die Feuerwehr sogar die Drehleiter einsetzen musste.

Die Bauhilfe Pirmasens steuert die energetische Sanierung jeder zweiten Wohnung im Bestand an. Mit einem kräftigen Zuschuss der KfW-Bank soll das Institut für Stoffstrommanagement (Ifas) bis zum November kommenden Jahres für 1000 Wohnungen alternative Heizmöglichkeiten finden.

Am Wochenende findet in Pirmasens die Gesundheitsmesse Pro Vita statt.

Leisten per Mausklick, Sohlen aus dem 3D-Drucker, virtuelle Schuhsalons: Das Schuh-Handwerk hat längst Eingang in die digitale Welt gefunden. Als Brückenbauer verstehen sich dabei die Macher von 3D Schuhdesign. Nun wollen die Pirmasenser den Schuhverkauf bei der Digitalisierung voranbringen.

Mit dem Windradbau soll es nicht nur in Martinshöhe, sondern auch in Lambsborn weitergehen. Die Verbandsgemeinde bevorzugt dabei ein Planungsverfahren, weil sie beim Bau künftiger Windräder mehr Einfluss hätte.