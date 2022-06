Großer Andrang herrscht am Wochenende auf der Reitanlage des Pfälzischen Pony-, Reit- und Fahrvereins Thaleischweiler-Fröschen. Nach zwei Jahren Corona-Pause bietet der Verein wieder ein Reit- und Springturnier auf der Anlage in den Neuwiesen an. Die Anforderungen reichen bis zur mittelschweren Klasse.

Die Starterfelder können sich sehen lassen: Die L-Dressur am Samstagmittag ist mit 22 Reiter-Pferd-Paaren gut besetzt, 33 Paare haben sich für die M*-Dressur am Samstagnachmittag angemeldet, die auf dem Springplatz geritten wird und den ersten Höhepunkt des Turniers darstellt.

Am Sonntag sind die erfahrenen Amateur-Springreiter gefordert, dann steht zunächst ein L-Springen mit steigenden Anforderungen auf dem Programm. Die Hindernisse nähern sich im Lauf des Parcours immer mehr den Anforderungen der mittelschweren Klasse. Diese beendet dann um 17.30 Uhr das Turnier.

Zeitplan

Samstag: Reithalle: 8.30 Uhr A-Dressurpferdeprüfung, 10.30 Uhr Dressurwettbewerb, 11.30 Uhr Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp, 12.45 Uhr A**-Dressur, 14 Uhr L*-Dressur - Kandare. Springplatz: 8 Uhr A**-Springpferdeprüfung, 9 Uhr L-Springpferdeprüfung, 10 Uhr Springreiterwettbewerb, 11 Uhr Stilspringwettbewerb, 12 Uhr A*-Stilspringen, 13.30 Uhr A**-Springen, 14.30 Uhr L-Stilspringen, 16 Uhr M*-Dressur.

Sonntag: Reithalle: 8.30 Uhr Dressurreiterwettbewerb, 9.30 Uhr A*-Dressurreiterprüfung, 11 Uhr A*-Dressur, 12.45 Uhr L*-Dressurreiterprüfung, 15.30 Uhr L-Dressur - Trense. Springplatz: 8 Uhr kombinierte A-Dressur-/Springprüfung, 10 Uhr Standardspringwettbewerb, 11 Uhr A*-Springen, 12.30 Uhr Pony-Führzügelwettbewerb, 13 Uhr A**-Punktespringen mit Joker, 14.30 Uhr L-Springen, 16 Uhr L-Springen mit steigenden Anforderungen, 17.30 Uhr M*-Springen.