Seit 20. April darf trotz Corona-Krise in Rheinland-Pfalz wieder Golf gespielt werden, seit Mittwoch, 13. Mai, auch in Gruppen (Flights) mit vier Spielern. So auch auf dem Hitscherhof beim Ersten Golf-Club Westpfalz.

Alle zehn Minuten darf beim EGW unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln ein Flight seine Platzrunde starten. Das Einlochen ist zurzeit nicht möglich, damit die Spieler den Fahnenstock am Loch nicht