Zu einem Großeinsatz musste die Pirmasenser Feuerwehr am Freitag um 7.45 Uhr ausrücken. In der Friedhofstraße stand die Küche einer Dachgeschoss-Wohnung in Flammen. Der Brand war nach Angaben von Einsatzleiter Patrick Roscher zwar schnell unter Kontrolle, allerdings breitete sich das Feuer in der Verkleidung von Schornstein und Dach aus.

Um die Glutnester zu löschen, mussten die Wehrleute laut einer Mitteilung der Stadt mittels Motorsäge die Dachhaut öffnen. Der Einsatz gestaltete sich schwierig, eine Ausbreitung des Feuers auf das Nachbargebäude wurde allerdings verhindert. Durch einen Spezialsauger konnte ein Großteil des Löschwassers gleich aufgenommen werden. Dadurch wurde der Wasserschaden auf das betroffene Geschoss eingegrenzt, informiert die Stadt.

Die Feuerwehr war mit elf Fahrzeugen, darunter zwei Drehleitern, und 44 Einsatzkräften an der Unglücksstelle zu Gange. Gefragt war auch die Expertise der Höhenretter, die ihre Kollegen auf dem Dach gegen Absturz gesichert hatten.

Ein Feuerwehrmann musste wegen Kreislaufproblemen in Folge einer Dehydrierung vor Ort vom Notarzt behandelt werden. Die Bewohner des Hauses konnten sich selbst ins Freie begeben. Die Höhe des Schadens bewegt sich nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich. Die Friedhofstraße musste während des mehr als vierstündigen Einsatzes vorübergehend für den Verkehr voll gesperrt werden.

Für eine genaue Klärung der Sachschadenshöhe sowie einer Brandursache wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Brandgutachter beauftragt, der in den kommenden Tagen mit der Kriminalpolizei den Brandort begutachtet. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter Telefon 06331/5200 oder per E-Mail an: kipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.