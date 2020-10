In der Rodalber Neuhofstraße läuft derzeit ein Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr. Nach vorläufigen Informationen scheint sich ein Unfall ereignet zu haben: Bei der Arbeit an einem Auto in einer Garage sei ein Feuer ausgebrochen, teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Niemand scheint verletzt zu sein, doch ein Polizeisprecher betonte, dass diese Informationen noch nicht gesichert ist.

Wir berichten weiter.