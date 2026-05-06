Es war ein ungewöhnlicher Ladendiebstahl, der sich am Dienstag, 5. Mai, im 24/7-Markt in der Pirmasenser Schloßstraße abspielte. Die Menge der Beute überraschte sogar die eingesetzten Polizisten, heißt es in einer Mitteilung der Ermittler. Gegen 16.30 Uhr gingen mehrere Hinweise auf den Diebstahl ein. Am Einsatzort traf die Streife auf einen Mann, „der gerade dabei war, ein logistisches Meisterwerk zu vollbringen“. Der 38-Jährige belud einen E-Scooter mit einer Kiste und mehreren Tüten voller Lebensmittel. Zudem hatte er die Jacke mit Waren vollgestopft.

Hinter der Eingangstür entdeckten die Beamten weiteres Diebesgut, das zur Abholung bereit stand. Insgesamt hatte der Mann 350 Artikel – zunächst – unbemerkt aus dem Laden geschleust. Außerdem war auch der E-Scooter, mit dem der Mann fliehen wollte, als gestohlen gemeldet, und der 38-Jährige steht im Verdacht, Drogen genommen zu haben. Eine Blutprobe wurde entnommen. Den 38-Jährigen erwarten laut Polizei mehrere Strafanzeigen.