In Kuchems Brauhaus geht am 30. März, 19.30 Uhr, der 139. Parksong über die Bühne. Es spielen Undercover Unplugged, Nowhere Men sowie Sarah Fremgen und Klaus Reiter.

Undercover Unplugged heißt der kleine Ableger der bekannten Rock- und Soul-Band Undercover, die sich 2002 gründete und im südwestdeutschen Raum mit ihren Coversongs auftritt.

Aus einer Laune heraus haben Leadsänger und Gitarrist Martin Zahnhausen sowie Gitarrist Günther Gabriel von knapp zehn Jahren ihr Tandem gegründet. Das Programm besteht in erster Linie aus legendären Oldies sowie großen Rocksongs der 80er. Man spielt Songs wie „Help“ (Beatles), „Wish You Were Here“ (Pink Floyd), „Urgent“ (Foreigner) und „I Want to Break Free“ (Queen).

Beatles und Quarrymen

Nowhere Man besteht aus dem Homburger Gitarristen und Sänger Chris Clemens, der bereits 2017 als Solokünstler Gast beim Parksong war, dessen Sohn Julian (Gitarre, Gesang) und Johannes Metzinger (Gitarre, Gesang und Ukulele). Das Trio widmet sich ausschließlich des Werkes der Beatles und legt großen Wert auf eigenständige Arrangements.

Die ausgewählten Songs werden in einer chronologischen Reihenfolge präsentiert, um die musikalische Entwicklung der Beatles aufzuzeigen. Neben Klassikern wie „Michelle“ oder „Eleanor Rigby“ werden auch weniger bekannte Stücke wie „If I Fell“, „I’ll Follow the Sun“ und sogar Songs aus der Beatles-Vorgängergruppe Quarrymen präsentiert.

Lady Gaga und Bradley Cooper

Sängerin Sarah Fremgen aus Petersberg war bereits mit DiSi4 (2017) und Rough Mix (2018) beim Parksong zu hören. Schon damals überzeugte sie mit klarer und kräftiger Stimme, die durch ihr Jazzgesang-Studium mittlerweile noch an Klasse und Reife gewonnen hat. Darüber hinaus ist Fremgen inzwischen Gesangslehrerin an der Musikschule Saar Aktuell und Sängerin der Big Band am Konservatorium der Stadt Luxemburg.

Ihr Duopartner an diesem Abend ist Parksong-Organisator Klaus Reiter. Man wird Lieder von Eva Cassidy („Autumn Leaves“), Britney Spears („Toxic“) oder Amy Winehouse („Valerie“), aber auch Duette von Lee Hazlewood & Nancy Sinatra („Something Stupid“) oder Lady Gaga & Bradley Cooper („Shallow“) interpretieren.

Info

Der Eintritt ist frei, Hutsammlung. Musiker, die teilnehmen möchten, melden sich unter Telefon 06331 803008, 0176 96356877 oder per E-Mail an klausreiter1877@googlemail.com.