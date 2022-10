Die Geschichte des 29-jährigen Pirmasensers Tim Wahl bewegt derzeit die Stadt. Der junge Mann leidet unter einem Hirnaneurysma, das letztes Jahr zweimal riss und mit davon hervorgerufenen Schlaganfällen dafür sorgte, dass Wahl nun im Rollstuhl sitzt.

Familie und Freunde von Tim Wahl haben nun einen Spendenaufruf gestartet, mit dem das Haus des jungen Pirmasensers in Winzeln behindertengerecht umgebaut und seine Therapien bezahlt werden sollen. Etliche Operationen, Klinik- und Reha-Aufenthalte hat Tim Wahl trotz seines jungen Alters bereits hinter sich. Wie sein Ziehvater Uwe Wahl, der Tim im Alter von drei Jahren adoptierte, erzählt, kommt der 29-Jährige gerade frisch aus einer Intensivpflege-WG, in der er sich mehrere Monate aufgehalten hat. „Tim blüht zu Hause bei uns wieder richtig auf und kann jetzt wieder durchschlafen. Es ist doch etwas anderes, im eigenen Bett, statt in einem fremden zu schlafen“, so Uwe Wahl. Nun stehe täglich Physio- und Ergotherapie an, ein Arzt aus Rodalben komme regelmäßig zum Hausbesuch vorbei.

Aneurysma platzt zweimal

Der Schock, als sein Sohn während einer sportlichen Betätigung im vergangenen Jahr plötzlich umfiel und per Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Homburg eingeliefert werden musste, sitzt bei der Familie noch tief. Uwe Wahl sagt, dass sein früher so aktiver Sohn, der in zahleichen Vereinen war und leidenschaftlich gerne Sport trieb, nicht mehr der wird, der er war. „Dabei hatte er noch Glück im Unglück, weil Rettungssanitäter und Ärzte vor Ort waren, als das Aneurysma riss und gleich reagieren konnte. So konnte er direkt operiert werden, lag aber erst einmal im Koma“, berichtet der Ziehvater des jungen Mannes. Kurze Zeit später riss das Aneurysma zum zweiten Mal, glücklicherweise hielt sich Tim Wahl zu diesem Zeitpunkt noch im Krankenhaus auf. Wieder konnten die Ärzte schnell reagieren, dennoch lag er einige Zeit erneut im Koma. „Auch erlitt er infolgedessen Schlaganfälle, die das Gehirn beschädigten und die Heilungsprozesse nur noch weiter erschwerten“, erzählt Uwe Wahl im RHEINPFALZ-Gespräch. So kann der 29-Jährige, der seit dem Vorfall wieder in seinem Elternhaus lebt, bislang nicht allein seine Notdurft verrichten, die linke Seite nicht bewegen und braucht Unterstützung rund um die Uhr.

„Die Pflege übernehmen derzeit meine Frau und ein Pflegedienst, aber auch zu Hause gibt es Schwierigkeiten, da unser Haus nur klein ist und er sich mit dem Rollstuhl nicht recht bewegen kann. Tim bräuchte dringend spezielle Therapien, Vollzeitpflege und auch sein eigenes Haus in Winzeln, in das er mit seiner Freundin wieder ziehen will, wenn es seine Gesundheit zulässt, sowie sein Auto müssten behindertengerecht umgebaut werden“, so Wahls Ziehvater weiter.

Zu enges Elternhaus

Am vergangenen Mittwoch wurde der Familie ein Hightech-Rollstuhl geliefert, den Tim nur mit einer Hand bedienen und in dem er auch stehen oder halb liegen kann – aber leider sind die Räumlichkeiten in seinem Elternhaus zu beengt, so dass er sich nicht frei damit bewegen kann. „Diesen Rollstuhl haben wir vorerst in unsere Garage gestellt. Wir können ihn leider erst einsetzen, wenn Tims Haus in Winzeln umgebaut ist“, so Wahl.

Froh ist die Familie über den Zuspruch und die Hilfe, die sie aus ihrer Heimatstadt Pirmasens erreichen. Zahlreiche Handwerksfirmen haben angeboten, beim Umbau des Hauses in Winzeln zu helfen, einige Stiftungen haben ihre finanzielle Unterstützung zugesagt und vor allem Tims Freunde seien für die Familie da, wie Uwe Wahl weitererzählt. Durch ihre Initiative wurde ein Treuhandkonto als Spendenkonto bei der VR Bank Südwestpfalz für Tim eröffnet sowie ein Paypal-Konto eingerichtet. „Mit den Spenden hoffen wir, Tims Alltag für ihn so leicht wie möglich gestalten zu können“, so Uwe Wahl.

Spenden

VR-Bank Südwestpfalz, Spendenkonto Tim Wahl, IBAN: DE10542617000005188466, BIC: GENODE61ROA, Paypal: spendenkonto.timwahl@gmx.de