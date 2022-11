Mit 12.600 Euro unterstützt die Lions Hilfe mit ihrer Weihnachtslos-Aktion die Sprachförderung in Pirmasenser Kindergärten. Damit wird das seit 2011 bestehende finanzielle Engagement auch in diesem Jahr weitergeführt.

Gerade diese Kontinuität sei äußerst bemerkenswert, freute sich Oberbürgermeister Markus Zwick. Angesichts der ausgelaufenen Landesförderung und „superknappen“ eigenen Mitteln sei man sehr auf diese Zuwendung angewiesen. Sprachkompetenz sei schließlich maßgebend für die Entwicklung von Kindern. „Sprache ist der Schlüssel zur Bildung, und wir setzen mit der Sprachförderung schon möglichst früh an“, so Stadtjugendpflegerin Bettina Walnsch, die mit der Spende Maßnahmen in den städtischen Kitas Wittelsbach und Maria-Theresien-Straße begleiten kann.

Auch kirchliche Kitas profitieren

Auch die Kita des Nardinihauses wird von der Lions-Unterstützung profitieren. Dessen Leiterin Renate Gerlich beklagte eine zunehmende Verkümmerung der Sprache, weshalb es von größter Wichtigkeit sei, Kinder zum Sprechen zu ermutigen. Der katholische Dekan Johannes Pioth dankte dafür, das Geld im Kindergarten St. Anton einsetzen zu können und sah den Wunsch vieler Menschen, die Spenden in Pirmasens zu belassen, erfüllt. Zwei noch zu benennende protestantische Kitas sollen ebenfalls gefördert werden, kündigte Dekan Ralph Krieger an und sprach von einem „großen Glück“, dass die entstandene Lücke dadurch etwas abgefangen werden könne.

Lions-Hilfe-Präsident Michael Knecht schließlich zeigte sich begeistert von der erneuten Bereitschaft vieler Unternehmen, für die am 1. Dezember startende aktuelle Aktion wieder Preise im Wert von 25.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Aus dem Verkauf von 4000 Losen sollen wie in jedem Jahr vornehmlich Kinder und Jugendliche in Pirmasens und Umgebung Nutzen ziehen.