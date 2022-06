Die Industrie- und Handelskammer stellt sich gegen den geplanten Ausbau des Zweibrücker Outlets. Das Prüfverfahren verzögert sich.

Große Sause zum Jubiläum: Das Pirmasenser Unternehmen Profine feiert den 125. Geburtstag der Marke Kömmerling.

Beim Wohnhausbrand am Dienstagabend in Contwig war der Bewohner beim Ausbruch des Feuers nicht daheim. Die Schadenssumme soll im „mittleren fünfstelligen Bereich“ liegen.

Die Familie von Wolfgang Petry betreibt in Eppenbrunn seit Generationen eine Tankstelle – einst zusammen mit dem Ölmulti BP, inzwischen mit dem regionalen Brennstoffhandel Schuster & Sohn. Warum er lieber eine Cola als einen Liter Sprit verkauft hat Wolfgang Petry im RHEINPFALZ-Gespräch erzählt.

Gleich zwei neue Gesichter in Pirmasens: Sabine Heyn ist in die Fußstapfen von Dietmar Bäuerle getreten und leitet jetzt die Jugendhilfe Jona. Und Lukas Bath ist künftig im Jugendbüro die Schnittstelle zwischen Haupt- und Ehrenamt.

Heute geschätzt, aber wie war damals zu Lebzeiten? Wie kamen die Pirmasenser Hugo Ball und Heinrich Bürkel bei der zeitgenössischen Presse an?

Die Verantwortlichen sind sehr zufrieden damit, wie die neuen Tretboote am Zweibrücker Schwarzbach angenommen werden. Einen Blick auf das Geschehen erlaubt ein Video der RHEINPFALZ.

In Kleinbundenbach steht am Wochenende ein geselliges Fest ins Haus. In Dietrichingen auch: Dort gibt es am Sonntag ein Dorffest, das traditionell Brunnenfest heißt.