Am Sonntag hat der Zweiradkontrolltrupp der Polizeidirektion Pirmasens zwischen mehrere Stunden auf dem Parkplatz „Wasserscheide“ an der L 478 zwischen Eppenbrunn und Fischbach bei Dahn Verkehrskontrollen durchgeführt. Insgesamt wurden 97 Motorräder überprüft. Bei drei Motorrädern war die Betriebserlaubnis wegen technischer oder baulicher Veränderungen erloschen. Die Weiterfahrt wurde den Fahrern untersagt, und sie müssen mit einem Bußgeld rechnen. Weitere drei Fahrer erhielten ein Verwarngeld wegen anderer Mängel. Zudem wurden an zwölf weiteren Motorrädern Mängel festgestellt und entsprechende Fahrzeugmängelberichte ausgestellt. Die Kontrollen wurden durch eine vor Ort durchgeführte verkehrspräventive Beratung begleitet.