Darf das Zweibrücker Outlet weiter sonntags in den Ferien öffnen? Der Bundesgerichtshof hat den Fall verhandelt. Nun steht fest, wann die Entscheidung bekanntgegeben wird.

Krankenhaus-Campus nennt sich das Vorhaben von Stadt und städtischen Krankenhaus Pirmasens, das eine größere Bebauung des Kankenhausumfeldes vorsieht. Geplant sind Kindergarten, Wohnungen, Praxen, ein Café und ein Parkhaus.

Außerorts um 28 Stundenkilometer zu schnell, und das mit Führerschein auf Probe: Ein Zweibrücker hat Widerspruch gegen den Einzug seiner Fahrerlaubnis eingelegt. Der Polizei hatte er zuvor den Führerschein seines Cousins gezeigt.

Die Berufsbildende Schule Pirmasens kämpft gegen den Unterrichtsausfall und sucht händeringend Lehrer. Gleichzeitig freut sie sich über starken Zulauf fürs berufliche Gymnasium.

Mitarbeiter des Zweibrücker Landmaschinenherstellers John Deere haben sich am Montag während ihrer Arbeitszeit für die Umwelt engagiert.

Einfach Danke sagen für die Aufnahmen und Hilfsbereitschaft in Pirmasens wollen ukrainische Flüchtlinge mit einem Folkloreabend sagen. Nach der Premiere gibt es noch drei weitere Auflagen.

Im Juni wählt die Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau einen neuen Verbandsbürgermeister. Für die SPD tritt Christian Hirsch an. Wir stellen ihn vor.

Ein 61-jähriger Motorradfahrer starb am Sonntagnachmittag auf der B270 an der Kreuzung nach Geiselberg und Horbach. Eine Autofahrerin hatte den Mann übersehen und war in die Kreuzung gefahren.

80 landwirtschaftliche Fahrzeuge tuckerten am Sonntag durch Saalstadt. Die örtlichen Schlepperfreunde hatten zum Bulldog- und Oldtimertreffen eingeladen.

400 Freunde des Wikinger-Schachs trafen sich am Wochenende zum Kubb-Turnier in Schindhard. Selbst Teams aus Belgien, der Schweiz und Österreich kamen in den Wasgau.