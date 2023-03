Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die große Landeskunstausstellung Flux4art startet am 2. Oktober und wird ab 8. November auch in Pirmasens zu sehen sein. Unter den über eine Jury ausgewählten 60 Künstlern findet sich nur ein Pirmasenser. Der im Stadtteil Ruhbank lebende Matthias Strugalla hat es als einziger Südwestpfälzer in die Ausstellung geschafft.

Die Flux4art ist der Nachfolger der eingestellten Messe „Kunst und Künstler im Messestand“, die in den 90er Jahren in Pirmasens aus der Taufe gehoben wurde, dann aber auf