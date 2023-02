Nach Informationen der RHEINPFALZ laufen Gespräche der CDU mit den Freien Wählern und Grünen. Sie sollen in der kommenden Woche zum Abschluss gebracht werden. Ein Thema dabei ist die Abschaffung der Position des hauptamtlichen Kreis-Beigeordneten. Stattdessen soll den beiden neuen Koalitionspartnern je ein ehrenamtlicher Beigeordnetenstuhl mit Geschäftsbereich angeboten. Seit 2015 ist Peter Spitzer von der SPD hauptamtlicher Beigeordneter des Kreises. Er wurde vom Kreistag gewählt, seine Amtszeit endet im September. Die Wiederwahl Spitzers war 2019 im Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD vereinbart worden. Aktuell gibt es neben Spitzer noch zwei ehrenamtliche Beigeordnete der CDU, Martina Wagner (Kleinsteinhausen) und Josef Bauer (Thaleischweiler-Fröschen). Spitzer hatte sich 2017 um das Amt des Landrats beworben, war in der Urwahl aber an Susanne Ganster (CDU) gescheitert. Sowohl Ganster als auch Spitzer haben in der RHEINPFALZ angekündigt, dass sie bei der Landratswahl 2025 erneut kandidieren werden.

