Große Pläne, aus denen nichts wird, gibt es in Pirmasens ab und zu. Ein Beispiel ist das ehemalige Post-Areal im Schachen. Es steht wieder zum Verkauf.

Bis 2024 sollen 6500 Haushalte in der Pirmasenser Innenstadt an ein Glasfasernetz der Telekom angeschlossen werden. Dann sind Gigabit-Geschwindigkeiten möglich.

Wohin soll sich die Zweibrücker Innenstadt entwickeln? Fachleute haben untersucht, wo die Stärken sind und wo es im Stadtkern im Argen liegt.

Ein eigener Pool daheim hinterm Haus? Das ist längst nicht mehr wie früher ein extravaganter Luxus für die Reichen und Schönen, meint unsere Kolumnistin Sigrid Sebald.

Am Zweibrücker Kinokreisel belästigen Autoposer mit aufgemotzten Sportwagen immer wieder bei Nacht die Anwohner. Dieser Tage hat die Polizei dort eine Razzia veranstaltet.

In Leimen wird auf spektakuläre Art das Kirchturmdach repariert. Die Arbeiter hängen in einem Korb am Seil eines Krans.

Warum sich der Beigeordnete Heino Schuck in Rieschweiler-Mühlbach tüchtig geärgert hat

Das Frühlingsfest mit Winterverbrennung, ein Cosplay-Treffen mit Typisierungsaktion und die Wiedereröffnung des Deutschen Schuhmuseums: Hauenstein steht ein pralles Festwochenende bevor.

Der April war in der Südwestpfalz für die Jahreszeit zu mild. Trotzdem hatte er eine unverhofft grimmige Winternacht im Gepäck.