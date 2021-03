Die Grippesaison 2020/2021 wird als Rekordjahr in die Geschichte eingehen: In der Südwestpfalz wurde inklusive der Städte Pirmasens und Zweibrücken gerade mal eine Influenza-Infektion in der zu Ende gegangenen Saison beim Gesundheitsamt registriert. Einen Todesfall durch eine Grippeerkrankung gab es dementsprechend nicht, wie das Gesundheitsamt weiter mitteilt. In einem normalen Grippejahr werden in der Region zwischen 300 und 1000 Fälle gezählt. Ein Jahr zuvor waren es beispielsweise 575 gemeldete Grippekranke, in der Saison 2017/2018 sogar 929.

Die Zahlen in Rheinland-Pfalz sind laut dem Pirmasenser Gesundheitsamt ähnlich niedrig. 21 Grippefälle gab es in der aktuellen Saison im Bundesland. Im Vorjahr waren es über 8000 Grippekranke und 2017/2018 fast 14.000.