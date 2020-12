Zwei Defensivspieler des Fußball-Regionalligisten FK Pirmasens erhalten jeweils einen neuen Vertrag über zwei weitere Jahre: Mit den Verlängerungen von Yannick Griess und Moritz Zimmer sorgt der FKP für Planungssicherheit in den Abwehrreihen weit über das Saisonende hinaus.

Innenverteidiger Yannick Griess aus Pirmasens-Windsberg spielt seit der E-Jugend für „die Klub“ und schaffte vor einigen Jahren den Sprung aus der Nachwuchsabteilung in den Aktivenbereich. In der bisherigen Saison absolvierte der momentan verletzte 24-Jährige sieben Regionalliga-Spiele für den FKP und erzielte beim Auftakt im September gegen Drittliga-Absteiger SG Sonnenhof-Großaspach den Treffer zum 1:0-Heimerfolg. Bisher schlüpfte Griess 139-mal in der Regionalliga und zuvor bei der U23 ins Trikot der Blau-Weißen. Auch Rückschläge wie seine schwere Kopfverletzung vor gut einem Jahr beim Auswärtsspiel gegen den FC 08 Homburg warfen den Defensiv-Mann nicht aus der Bahn.

FKP setzt in Abwehr auf Kontinuität

Griess’ Abwehrkollege Moritz Zimmer war hingegen erst vor eineinhalb Jahren an den Horeb gewechselt. Er spielte zuvor unter anderem im Saarland für den SV Röchling Völklingen und die SV Elversberg. Längst hat sich der 27-Jährige zu den absoluten Leistungsträgern unter Trainer Patrick Fischer entwickelt, der Stamm-Innenverteidiger absolvierte bereits 28 Partien für die Pirmasenser. Zimmer fühlt sich beim FKP sehr wohl, auch durch das familiäre Umfeld und die professionelle Arbeit, wie er betont.

Seitens der Sportlichen Leitung des FKP ist man froh, in der Defensive auf Kontinuität setzen zu können. „Die Erfahrung und Qualität, die beide Spieler haben, werden uns nicht nur in den anstrengenden Wochen, die in der Regionalliga nun anstehen, sehr hilfreich sein“, heißt es weiter. Besonders freut man sich auf der Husterhöhe, dass es gelungen ist, beide Spieler gleich für zwei Jahre zu binden: „Das ist ein wirklich sehr wichtiges Signal in schwierigen Zeiten, die durch die Coronavirus-Pandemie geprägt sind.“