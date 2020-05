Die Lockerungen während der Corona-Krise schreiten voran. Deutschland will seine Grenzen vorsichtig öffnen. Betroffen sind davon unter anderem die Übergänge zu Österreich, der Schweiz, Dänemark und Frankreich. In der Region gilt dies für die Grenzübergänge zu den französischen Nachbarn. Kurz nach 14 Uhr hatte Silvia Seebach, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, am Donnerstag die Nachricht erhalten, dass Mitarbeiter des Landesbetriebes Mobilität bereits unterwegs seien, um die Sperren an den beiden Grenzübergängen in Kröppen und Schweix zu beseitigen. Bald darauf tat sich etwas: Nachdem die Barrieren beiseite geräumt waren, passierten die ersten Autos die Grenze. Dabei gab es keine stichprobenartigen Kontrollen mehr, wie sie in den vergangenen Wochen Bundespolizisten durchgeführt hatten, die im Hotel Kupper in Eppenbrunn einquartiert waren. Bereits am Vormittag – vor dieser überraschenden Öffnung – hatte Kröppens Ortsbürgermeister Steffen Schwarz informiert, dass sich die Bürgermeister der Hackmesserseite (mit Ausnahme des erkrankten Schweixer Bürgermeisters) und Silvia Seebach am Montagmorgen um 7.30 Uhr an der früheren Grenzstation Kröppen versammeln wollen, um die ersten Franzosen, die die Grenze passieren, mit kleinen Geschenken zu begrüßen. Dazu wurde inzwischen ein Begrüßungsschild installiert. Unsere Aufnahme entstand am Donnerstagnachmittag am Kröpper Grenzübergang.