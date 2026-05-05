Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Das weiß jetzt auch ein 57-Jähriger, der sich wegen Hisbollah- und Hitlerposts vorm Zweibrücker Landgericht verantworten musste.

Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz hatte den Mann angeklagt, weil er auf der Internetplattform X, ehemals Twitter, Dinge gepostet hat, die nicht gepostet werden dürfen. Konkret geht es darum, dass er Kennzeichen von Organisationen verbreitet hat, die in Deutschland verboten sind. Dabei dreht es sich in mehreren Fällen um Symbole, die im Zusammenhang mit der Terrormiliz Hisbollah stehen. Außerdem soll er einen Beitrag weiterverbreitet haben mit einer Collage, in der der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie Adolf Hitler zu sehen waren. Diese drei Personen falteten auf den Fotos ihre Hände zu der für Angela Merkel typischen Raute. Sie wurden zudem als „widerwärtige Kriegstreiber“ bezeichnet.

Schon beim Prozessauftakt zeichnete sich ab, dass die ursprüngliche Anzahl von Verhandlungstagen wohl nicht notwendig sein wird. Schließlich hatte der Mann, die Taten eingeräumt und sich davon distanziert. Vom Kurznachrichtendienst X hat er sich mittlerweile ganz verabschiedet, um nicht erneut in Versuchung zu geraten, Dinge zu posten, die verboten sind.

Es geht Schlag auf Schlag

Am Dienstag ging es dann Schlag auf Schlag und schon am zweiten Verhandlungstag wurden nicht nur die Plädoyers gehalten, sondern der Richter verkündete auch das Urteil. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor dafür plädiert, dass der Angeklagte 90 Tagessätze zu je 100 Euro als Strafe zahlen müsse. Der Anklagevertreter hielt dem 57-Jährigen zwar zu Gute, dass er „kein verblendeter Hisbollah-Sympathisant“ sei, aber bei seiner Kritik habe er die Grenzen der Meinungsfreiheit überschritten. Der Mann habe gefährliche Propagandainhalte weiterverbreitet. Dabei sei anzumerken, dass er ein durchaus intelligenter Mensch sei. Das bedeutet, er hätte erkennen müssen, dass es strafbar sein könnte, was er macht. Selbst wenn er nicht alle verbotenen Symbole ausländischer Terrororganisationen kenne, so habe er dennoch das Narrativ der in Deutschland verbotenen Hisbollah weiterverbreitet. Demzufolge opferte sich der mittlerweile getötete Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah heldenhaft im Kampf gegen die USA und Israel auf, um die Palästinenser zu beschützen.

Verteidiger fordert Freispruch

Der Verteidiger des Mannes hatte auf eine Formulierung im Gesetz hingewiesen, derzufolge es dem Gericht möglich sei, bei geringer Schuld von einer Bestrafung abzusehen. Und genau diese Regelung machte er für seinen Mandanten geltend. Der Jurist verwies darauf, dass der Mann lediglich seinen Protest kundtun wollte, dabei aber leider letztlich die falschen Mittel gewählt habe. Allerdings sei ihm anzurechnen, dass er nicht vorbestraft sei und seine Fehler eingeräumt und sich von den Taten distanziert habe.

Der Vorsitzende Richter wollte sich dieser Argumentation nicht anschließen. Er verwies vielmehr darauf, dass die Regelung bezüglich „geringer Schuld“ eher bei V-Leuten anzuwenden sei als im vorliegenden Fall. Der Angeklagte sei geschichtsbelesen und in der Materie des Nahen Ostens und der dortigen Konflikte tief drin. Es handele sich bei den Posts also nicht um ein Versehen, wenngleich sich der Mann mittlerweile davon glaubhaft distanziert habe. Von dem Freispruch, den die Verteidigung gefordert hatte, blieb das Urteil letztlich deutlich entfernt, wenngleich es unter der Forderung der Staatsanwaltschaft blieb: Der 57-Jährige wurde zu einer Strafe von 90 Tagessätzen zu je 70 Euro verurteilt. Noch im Gerichtssaal nahm er das Urteil an.