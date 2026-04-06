Der Bürgerfonds für deutsch-französische Projekte ist wieder verfügbar. Bis zu 50.000 Euro Förderung können abgerufen werden.

Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner wirbt für das Programm, weil die Mittel mit relativ geringem Aufwand angefordert werden könnten und „neben Kommunen und Vereinen auch viele private Initiativen profitieren können“. Offiziell heißt das Programm „Demokratie lernen, stärken, leben“. Als Vorstandsmitglied der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung hat Glöckner den Fonds mit aus der Taufe gehoben.

Fördermittel beantragen können alle, die sich grenzüberschreitend engagieren oder sich mit einer Partnerorganisation ausprobieren wollen. Deutsch-französische Vorerfahrung oder Französischkenntnisse sind keine Voraussetzung. Bei den Projekten kann es sich zum Beispiel um die gemeinsame Pflege von deutsch-französischen Wanderwegen, Sprachkurse auf beiden Seiten und gemeinsame Wanderungen handeln. Wichtig ist, dass der grenzüberschreitende Austausch befördert wird und die Projekte gemeinsam mit einer Partnerorganisation in Frankreich ausgetragen werden, erklärt Glöckner.

Förderfähige Organisationen sind etwa Vereine, Partnerschaftsorganisationen, Stiftungen, Gebietskörperschaften, Bürgerinitiativen und informelle Gruppen (ab drei Personen), wissenschaftliche Institute sowie Bildungs- und Ausbildungszentren. Die Projekte müssen zwischen Februar und Dezember stattfinden, und der Antrag sollte mindestens sechs Wochen vor Beginn des Projektes erfolgen. Weitere Infos gibt es online.