Kreischende Jugendliche, ein süßlicher Geruch nach Naschereien und viele bunte, blinkende Lichter: Es ist endlich wieder Grenadiermarkt in Pirmasens. Mit halb so vielen Buden und Fahrgeschäften wie in den vergangenen Jahren sind insgesamt 16 Schausteller auf dem Messplatz vertreten. Wir haben die Attraktionen getestet.

Am Eingang werde ich von einem gut gelaunten Security-Mann begrüßt und eingewiesen: Auf dem Gelände gilt Maskenpflicht, wer will kann sich mit der Luca-App registrieren. 500 Besucher