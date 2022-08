Auf dem Meßplatz findet von 2. bis 7. September wieder der traditionsreiche Pirmasenser Grenadiermarkt statt. Beim Volksfest treffen Karussell-Klassiker auf kulinarische Schmankerl. Zum Rahmenprogramm gehört neben Live-Musik im Biergarten der beliebte Krämermarkt.

Ein Dauerbrenner und beliebter Treffpunkt auf dem Meßplatz ist der Auto-Skooter. Seit über sechs Jahrzehnten ist die Familie von Ralf Jockers aus Püttlingen mit Boxautos auf Jahrmärkten unterwegs. Grenadiermarkt-Besucher können auf dem modernen Zwei-Säulen-Skooter zu aktuellen Charts über die 26 mal 13 Meter große Fläche brettern. Einen besonderen Reiz entfaltet der Auto-Skooter in den Abendstunden, wenn die vielen Birnen an der Fassade zu leuchten beginnen.

Mit der Berg- und Talbahn „Himalaya“ kehrt ein Familien-Klassiker auf den Meßplatz zurück und löst bei einigen Erwachsenen Kindheitserinnerungen aus. Bis zu 72 Fahrgäste finden in den 24 Gondeln Platz. Das Karussell (Baujahr 1962) ist inzwischen ein Unikat auf Reisen. Auch die alte Technik mit dem traditionellen Salzanlasser ist noch voll funktionsfähig. Entworfen und gebaut wurde das Schmuckstück bei der Firma Chereau. Bis zur Stilllegung 1965 galt das Unternehmen als einer der führenden Hersteller für Schaustellerwohnwagen, Auto-Skooter und Fahrgeschäfte mit Sitz in Angers im französischen Loiretal.

75 Tonnen schwere „Magie“

Einen Abenteuertrip verspricht eine Fahrt mit dem Rundfahrgeschäft „Magic“ der Familie Spangenberger. 20 000 LED-Birnen tauchen das Karussell mit seinen Zirkusmotiven in ein magisches Licht. Nebel, Sound und Stroboskop-Effekte sorgen für zusätzliche Effekte. Durch die Kombination verschiedenster Hub- und Drehbewegungen erzielt die 1996 beim Spezialmaschinenbauer Huss in Bremen gebaute Anlage ein vollkommen neues Fahrgefühl. Zwölf offene, von oben schräg und freidrehend aufgehängte Gondeln bieten Platz für bis zu 48 Personen. Die sogenannten Chaisen sind zu Dreierkreiseln geordnet und an vier beweglichen Auslegern montiert. Durch unterschiedliche Drehzahlkombinationen erleben die Fahrgäste mal kreisförmige, mal dreiecksförmige Fahrten mit vielfältigen Beschleunigungseffekten. Während der „Magic“ tagsüber speziell auf Familien abgestimmt ist, wird das 75 Tonnen schwere Karussell später zur Partymaschine für die Jugend.

Einsteigen und Spaß haben – das gilt auch für die jüngsten Besucher auf dem Pirmasenser Grenadiermarkt. Eine Gaudi für die kleinen Kirmesfans verspricht eine Fahrt in den Flitzern der Kinderschleife „Happy Car“. Sprichwörtlich in die Luft gehen könne Hobby-Piloten in der „Kinderwelt“. Oder wie wäre es mit einer Runde hinter dem Steuer eines blauen Brummis oder im Rummelreisen-Omnibus? So richtig austoben kann sich der Nachwuchs auf dem Bungee-Trampolin. Hier sind Saltos für Jungen und Mädchen ein Kinderspiel.

Klassiker und Generationen-Treffpunkt

Geschicklichkeit und Treffsicherheit sind beim Pfeilwerfen und an der Schießbude gefragt. Beim Entenangeln, am Glücksrad oder bei den Münz-Schiebeautomaten hat die Göttin Fortuna ihre Hand im Spiel.

Ein Treffpunkt für alle Generationen ist der Biergarten, der zum Verweilen einlädt. Für das leibliche Wohl sorgen drei Gastronomiebetriebe. Deren Palette reicht von italienischer Pizza und Kartoffelsnacks über Fischspezialitäten bis hin zu Currywurst und Steaks vom Grill. Wer es süß mag, für den gibt es Liebesäpfel, Magenbrot, Popcorn und Zuckerwatte. Neben den süßen Klassikern der Messekonditoreien können sich Leckermäuler auf Crêpes, Bubble-Waffeln, Schokofrüchte und Eis freuen.

Terminplan

Freitag, 2. September, 18 Uhr: Offizielle Eröffnung mit Fassanstich im Biergarten durch Oberbürgermeister Markus Zwick.

Montag, 5. September: Familientag mit reduzierten Fahrpreisen und Sonderangeboten.

Dienstag und Mittwoch, 6. und 7. September: Krämermarkt in der Blocksberg-, Fahnen- und Friedrichstraße. Rund 80 fliegende Händler bieten Waren für Heim, Haus und Garten. Die Stände sind von 11 bis 22 Uhr geöffnet.

Freitag, 2. September, 18 bis 20 Uhr: Musik im Biergarten mit DJ Freddy.

Samstag, 3. September, 18 bis 20 Uhr: Live-Musik im Biergarten mit der Band „Happy Dance“.

Sonntag, 4. September, 16 bis 20 Uhr: Live-Musik im Biergarten mit der Band „Two Big“.

Dienstag, 6. September, 15 bis 21 Uhr: Live-Musik im Biergarten mit der Band „Zwoa Spitzbuam“

Öffnungszeiten:

Der Grenadiermarkt ist täglich ab 14 Uhr geöffnet, Imbissbetriebe öffnen in der Regel bereits ab 12 Uhr. Am Freitag und Samstag, 2. und 3. September, schließt der Grenadiermarkt jeweils um Mitternacht; an den übrigen Tagen jeweils um 22 Uhr.