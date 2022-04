Das Pirmasenser Walhalla-Kino (Landauer Straße 17b) und der Pakt für Pirmasens laden für Montag, 25. April, 16.30 Uhr, zu einem Kinderfilm in ukrainischer Sprache (ohne Untertitel!) ein.„Clara und der magische Drache“ (2019) ist 87 Minuten lang, eine optisch sehr schöne und inhaltliche einfach Animation, gedreht von dem Kiewer Regisseur Oleksandr Klymenko (52) in der Ukraine. Clara wohnt mit drei Äffchen in einer Feenwelt. Im Zauberwald treffen sie einen Zwerg, einen fröhlichen Waschbären und ein entführtes Drachenbaby, das die Welt heller und bunter machen kann und erleben viele Abenteuer. Der Eintritt für ukrainische Flüchtlinge ist gratis, eine Anmeldung nicht erforderlich. Der Pakt für Pirmasens spendiert den Kindern je eine Portion frisches Popcorn und eine Limo.