Die Herren des TC Rot-Weiß Pirmasens schlagen Weiß-Rot Speyer mit 6:3 und sind damit weiter ungeschlagen Co-Tabellenführer der Pfalzliga.

Zwei Tennis-Berufsspieler gingen am Sonntag auf der Anlage des TC Rot-Weiß Pirmasens ihrer Arbeit nach. Pavel Petrov, in Spanien lebender Profi aus Russland, spielt in der zweiten Saison für die Pirmasenser auf Position eins, der Tscheche Robert Rumler schlägt schon länger für Weiß-Rot-Speyer auf. Der 22-jährige Petrov ist aktuell die Nummer 1247 der Doppel-Weltrangliste, der zehn Jahre ältere Rumler war mal im Einzel auf Position 688 im ATP-Ranking. Er gehört zum Trainerteam des tschechischen Top-20-Spielers Jakub Mensik, der im Vorjahr mit einem Finalsieg bei den Miami Masters gegen Novak Djokovic auf sich aufmerksam machte. Das Pfalzligaspiel Pirmasens gegen Speyer führte die beiden am Sonntag zusammen. Sie boten dem Publikum am Haseneck ein grandioses Match. Petrov spielte mit sehr viel Spin, während Rumler Vor- wie Rückhand glatt durchzog. Der ungemein fitte Petrov setzte sich in seiner ersten ernsthaften Prüfung, seit er für Pirmasens antritt (vorige Runde war dies noch in der A-Klasse), am Ende mit 6:3, 6:3 durch.

Es war einer von vier Einzel-Punkten der Gastgeber. Auch die beiden Österreicher Stefan Gartner und Nikolaus Kojnek sowie der Rodalber Maximilian Schneider gewannen in zwei Sätzen. Jonathan Roth und Christopher Ambis unterlagen jeweils im Match-Tiebreak.

Roth führte auf Position zwei gegen den Speyerer Moritz Galow zweimal. Erst nach einem fast fehlerfreien ersten Satz (7:5), dann nach dem Satzausgleich im Match-Tiebreak mit 7:3. Der 19-jährige Galow, im Vorjahr noch auf der ITF-Junioren-Tour international unterwegs, agierte dann aber bärenstark und hatte bei 7:7 auch etwas Glück, dass ein Passierschlag Roths am Netz hängenblieb. Ein Doppelfehler und ein leichter Fehler Roths beendeten die Partie (7:10). Bei Ambis war es ebenfalls ein Auf und Ab. Er verlor mit 3:6, 6:2, 5:10 gegen Julian Schemenauer.

Somit brauchten die Rot-Weißen für den Mannschaftserfolg nur noch einen Punkt. Sie stellten daher Petrov und den zuletzt angeschlagenen Felix Schiefer ins dritte Doppel. Dort hatten sie beim 6:2, 6:1 gegen Rief/Schemenauer keine Probleme. Roth feierte im Zweierdoppel an der Seite von Schneider gegen Gehrlein/Brill seinen ersten Saisonsieg und merkte hinterher an: „Es wurde mal Zeit.“

Pirmasens führt nun zusammen mit Rot-Weiß Kaiserslautern II (beide 8:0 Punkte) die Pfalzliga-Tabelle an. Aufgrund der Pfalzmeisterschaften an Pfingsten pausiert die Liga am nächsten Wochenende. Am Sonntag, 31. Mai, treffen die beiden Spitzenreiter am Haseneck aufeinander. Gut möglich, dass die Pirmasenser Nummer eins, Pavel Petrov, dazwischen einen Abstecher zu den French Open macht. Sein Kumpel Daniel Merida, mit dem er in Spanien oft trainiert, steht als Nummer 86 der Weltrangliste im Hauptfeld des Grand-Slam-Turniers in Paris.