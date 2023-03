Acht historische Themen in und um Pirmasens stehen im Mittelpunkt des Jahrbuchs 2023, das der Historische Verein kürzlich vorgestellt hat. Der Inhalt speist sich aus Vorträgen, die im vergangenen Jahr gehalten wurden. Ergänzt werden sie durch Einsendungen, die sich ebenfalls mit historischen Themen befassen.

Den Beginn macht Jochen Braselmann. Er gibt laut einer Mitteilung des Vereins einen Bericht über den Stand der Ausgrabungen in der Burg Schloßeck ab. In seinem Beitrag geht er der Frage nach, ob es eine frühmittelalterliche Vorgängerbefestigung auf dem Gelände gab. Die Ausgrabungen haben nach seiner Meinung gezeigt, dass dies wohl nicht der Fall war und wie schnell es zu Fehlinterpretationen von Befunden kommen kann.

Die nächsten drei Beiträge im Jahrbuch hat Martin Wenz eingereicht. Er ist Gebietsreferent für Bau- und Kunstdenkmalpflege beim Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg in Karlsruhe. Im ersten Beitrag beschäftigt er sich mit einer Nachfahrin von dem für die Pirmasenser Geschichte so bedeutsamen Landgraf Ludwig IX. von Hessen-Darmstadt und geht dabei der Frage nach, ob sich dessen musikalisches Talent auf seine Urenkelin Großherzogin Cäcilie von Oldenburg übertragen hat. Die musikalische Begabung des Landgrafen zeigte sich unter anderem darin, dass er zahlreiche Militärmärsche komponierte. Obwohl Cäcilie mit nur 36 Jahren verstarb, blieb sie als Komponistin in Erinnerung.

In seinem Beitrag „Die Augustenburg in Grötzingen und die Obersteinbacher Malweiber“ ergänzt Wenz die Forschungen um die Malerkolonie um weitere Facetten. Denn die Obersteinbacher Malschule ist untrennbar mit der Malerkolonie im heute zu Karlsruhe gehörenden Grötzingen verbunden. Diese wiederum weist interessante Verbindungen zur Augustenburg, einem bedeutenden Baudenkmal in Grötzingen, einem Stadtteil am östlichen Rand von Karlsruhe auf. Wenz hat sowohl zur Malerkolonie als zur Geschichte der Augustenburg geforscht.

Um ein weiteres Schloss geht es im dritten Beitrag von Martin Wenz. In „Die Familie von Hacke in der Kurpfalz und ihr Schloss in Trippstadt“ geht er familiengeschichtlichen und bauhistorischen Fragen nach. Das 1767 fertiggestellte, ungewöhnlich aufwendige Schloss ist eines der schönsten Bauwerke der Pfalz. Viele Jahre beherbergte es die Forst und Waldbauschule. Seit 1987 ist das Schloss Dienstsitz der Forstlichen Versuchsanstalt des Landes Rheinland-Pfalz.

Hans-Jürgen Kotzur ist Kunsthistoriker und kirchlicher Denkmalpfleger am Bischöflichen Konservatorenamt des Bistums Trier. Er wurde 1946 in Pirmasens geboren und besuchte als Schüler oft den Alten Friedhof. In seinem Beitrag „Die Görlich-Gruft auf dem Alten Friedhof in Pirmasens“ hat er Erinnerungen aus dem Jahr 1959 aufgezeichnet. Sein Freund Hans-Peter Loucka berichtete ihm damals von zwei noch existierenden Grüften, von denen eine offen stehe. Gemeinsam machten sich die beiden an einem düsteren Novembertag daran, in das Innere der Görlich-Gruft einzusteigen. Eine Grabschändung, die entdeckt wurde und für die beiden jugendlichen Entdecker auf der Polizeiwache endete. In seinem Beitrag berichtet Kotzur nicht nur über diesen eindrücklichen Vorfall. Er hat auch die Geschichte der Familie Görlich und ihrer Friedhofsgruft erforscht.

Esther Ringlein vom Chronikausschuss Gersbach beschäftigt sich in ihrem Beitrag ebenfalls mit dem Alten Friedhof. Sie setzt damit die lose Reihe der Gersbacher Chronik im Jahrbuch des Historischen Vereins Pirmasens fort.

Wolfgang Brendel hat einen Beitrag mit dem Titel „Eine Wohnung für Herzog Carl-August – Essay über eine glanzvolle Episode“ vorgelegt. Während der Schlacht von Pirmasens im Jahre 1793 bewohnte der Herzog von Sachsen-Weimar fast einen Montag lang eine Herberge in Pirmasens. Diese befand sich im ehemaligen landgräflichen Herrschaftshaus am Buchsweiler Tor, heute Hauptstraße 102. Aus dem Vorgängerbau, der am 15. März 1945 zerstört wurde, konnte ein Ziergiebel gerettet werden, der heute noch die Fassade des Nachfolgebaus ziert.

Mit der LSBTIQ-Geschichte der Westpfalz beschäftigt sich der Beitrag von Christian Könne. Er ist Historiker, Lehrer am Hohenstaufen-Gymnasium und Referent für Geschichte am Pädagogischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz. Seit Jahren forscht er zu queeren Themen. In dem Beitrag legt er erstmals umfangreichere Forschungen zur queeren Geschichte der Westpfalz vor, die geeignet sind, mögliche Themen, Verbindungen, Quellen und Zugänge bis ins Jahr 2000 darzustellen und zu weiteren Forschungen anregen können. Diese Veröffentlichung ist die erste unserer Region und zeigt deutliche Spuren bis in die Weimarer Zeit.

