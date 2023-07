Es ist gut, dass der Stadtrat verantwortungsbewusst über das Thema Sicherheit diskutiert. Schade, dass zwei Fraktionen außen vor bleiben.

Wie stark kommunale Parlamente sind, zeigt sich bei schwierigen Fragen. Zu diesen Themen gehört der Umgang mit der Frage nach der Sicherheit. CDU, SPD, FDP und letztlich auch die AfD haben eingeräumt, dass in Pirmasens unbestritten ein Unterschied zwischen dem objektiven Lagebild der Polizei und dem subjektiven Empfinden der Bürger existiert. Es ist gut, dass diese Erkenntnis von niemandem mehr ernsthaft angezweifelt wird.

Für die SPD als größte Oppositionspartei wäre es ein Leichtes gewesen, diesen Fakt für eine Attacke gegen die CDU-geführte Rathauskoalition zu nutzen. Darauf haben die Sozialdemokraten verzichtet. Sie zeigten sich ihrer Verantwortung für die Stadt bewusst. Ganz anders Frank Eschrich (Linke/Partei). Er zweifelte ernsthaft an, dass der Stadtrat für das Sicherheitsempfinden der Pirmasenser zuständig sei und sprach von einer „pseudo-politischen Debatte“.

Diese Aussage ließ nahezu alle anderen Ratsmitglieder kopfschüttelnd zurück. Eschrich kassierte dafür völlig zu Recht deutlichen Widerspruch über Fraktionsgrenzen hin.

Gerne wüsste man, was FWB und Grüne zum Thema Sicherheit in Pirmasens zu sagen haben. An der Debatte im Stadtrat haben sie sich am Montag leider nicht beteiligt. Knapp ein Jahr vor der Wahl ist das kein Ausweis großer kommunalpolitischer Kompetenz.