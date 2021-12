Die Pirmasenser Grünen haben am Wochenende eine Unterschriftenaktion gegen die Pläne für eine Wohnanlage und ein Parkhaus im Neufferpark gestartet. Innerhalb von zwei Stunden wurden am Samstag 86 Unterschriften gesammelt. Die Unterzeichner sprechen sich darin gegen eine Bebauung im Neufferpark aus und fordern den Erhalt des Parks in seiner jetzigen Form und Größe als Naherholungsraum für alle Pirmasenser. Außerdem sollen die teils über 100 Jahre alten Bäume erhalten werden, so eine weitere Forderung auf der Liste. Die Sammlung von Unterschriften soll fortgesetzt werden, kündigte die Pirmasenser Grünen-Parteivorsitzende Felicitas Lehr an. Das Foto zeigt die sanierungsbedürftige Villa im Neufferpark.