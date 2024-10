Die Grünen im Dahner Felsenland veranstalten am Dienstag, 22. Oktober, um 19 Uhr eine Informationsveranstaltung im Haus des Gastes in Dahn. Thema ist der „Status und die Zukunft der ärztlichen Versorgung im Dahner Felsenland“.

Armin Grau, gesundheitspolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, wird insbesondere den Entwurf des Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetzes vorstellen, Peter Heinz, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz, wird die Möglichkeiten der KV aufzeigen, die ärztliche Versorgung in den ländlichen Gebieten sicherzustellen.

Weitere Beiträge kommen von Andreas Sicking von der Initiative ärztliche Versorgung im Dahner Felsenland und Bürgermeister Michael Zwick. Laut Angaben der Grünen soll die Veranstaltung einen Dialog zur Sicherung der ärztlichen Versorgung in der Verbandsgemeinde fördern. Eingeladen sind Fachleute ebenso wie alle Interessierten.

In der Mitteilung heißt es: „Mit dieser Veranstaltung, die bewusst überparteilich besetzt ist, wollen wir alle Interessierten ansprechen und Gelegenheit bieten, in einen Dialog einzusteigen mit dem Ziel, die ärztliche Versorgung in der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland zukunftsfähig aufzustellen und zu sichern.“ Die Grünen hatten im Wahlkampf versprochen, das Thema ärztliche Versorgung auf die Agenda zu setzen.